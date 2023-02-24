Відеопроєкт на YouTube стартував 23 лютого. Його створило незалежне ЗМІ Zerkalo.io та 24 Канал у партнерстві з EU NEIGHBOURS east та EUvsDisinfo.

Важливо Як Росія дезінформувала світ протягом року після повномасштабного вторгнення в Україну

Викриття міфів російської пропаганди

Проєкт має на меті донести достовірну інформацію та новини про війну в Україні до російськомовної аудиторії у Білорусі, Молдові, Україні та інших країнах Східного партнерства.

У випусках підніматимуть важливі новини та теми, які замовчуються чи навмисно спотворюються кремлівською пропагандою. Крім того, викриватимуть міфи, які найбільш поширені в інформаційному просторі цих країн.

Росія цілеспрямовано обстрілює цивільні об'єкти

Перший епізод вже опублікували на ютуб-каналі. Він має назву "Ось як Росія вбиває мирних жителів в Україні". Є безліч доказів, що окупанти не вражають військові об'єкти високоточною зброєю, а цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

Зокрема, у відео згадали про обстріл драмтеатру у Маріуполі, під час якого загинуло сотні людей. Загарбники скинули на нього авіабомбу, хоча добре знали, що там ховаються цивільні. При цьому пропагандисти цинічно брешуть, мовляв, театр підірвали українці.

під час якого загинуло сотні людей. Загарбники скинули на нього авіабомбу, хоча добре знали, що там ховаються цивільні. При цьому пропагандисти цинічно брешуть, мовляв, театр підірвали українці. Інший приклад – обстріл вокзалу у Краматорську, коли мирні люди чекали на евакуацію. Очевидно, що росіяни навмисно обрали такий час, бо перед тим в російських телеграм-каналах поширювали інформацію, що людям варто триматись подалі залізниці.

Також в епізоді згадали про обстріл ТЦ у Кременчуці та багатоповерхівки у Дніпрі.

Дивіться перший епізод проєкту: відео

Пропаганда хоче перекласти на Київ вину

Річ у тім, що російська дезінформація у країнах Східного партнерства від 24 лютого повністю сфокусувалася на темі війни.

Пропаганда намагається виправдати війну та приховати свої злочини. Кремль робить це, аби послабити позицію України, перекласти на Київ провину за розв'язання війни та дискредитувати ЄС та НАТО.