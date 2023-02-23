Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки надав 24 Каналу ексклюзивні результати дослідження ворожої пропаганди у світі. Як Росія поширює свої фейки у світі та як Москва намагається залякати світ – читайте далі.

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Де росіяни поширюють свою пропаганду

Росія намагається маніпулювати не тільки у власному чи нашому інформаційних просторах, але і в інших країнах. Наприклад:

в онлайн-ЗМІ країн Африки є наратив зі звинуваченням України у всіх бідах. Нібито саме через нас почалася війна й тривають обстріли цивільного населення і нібито саме на нашій державі лежить провина за продовольчу кризу;

є наратив зі звинуваченням України у всіх бідах. Нібито саме через нас почалася війна й тривають обстріли цивільного населення і нібито саме на нашій державі лежить провина за продовольчу кризу; водночас у Північній Америці , тобто у США та Канаді, пропаганда зосереджує свою увагу на нібито негативних наслідків антиросійських санкцій для Заходу, через що обґрунтовується необхідність переговорів з Москвою;

, тобто у США та Канаді, пропаганда зосереджує свою увагу на нібито негативних наслідків антиросійських санкцій для Заходу, через що обґрунтовується необхідність переговорів з Москвою; у Латинській Америці пропагандисти активізували наративи про ядерні загрози, русофобію, підтримку Росії з боку Китаю і також говорять про ту ж необхідність переговорів з Москвою;

пропагандисти активізували наративи про ядерні загрози, русофобію, підтримку Росії з боку Китаю і також говорять про ту ж необхідність переговорів з Москвою; пропаганда в Європі та Азії фактично поєднує усі вищезгадані наративи. Більше про російські фейки та маніпуляції у цих регіонах можна дізнатися в окремому дослідженні ЦПД.

Як Росія намагається залякати світ

У своїй пропаганді Росія активно використовує погрози, сподіваючись на залякування світу, що зменшить підтримку України, тому в Європі пропагандисти намагаються залякати людей ракетами "Сармат" та нібито неминучою третьою світовою війною. Узагалі ядерні погрози є одними з улюблених для Кремля – мовляв, якщо світ продовжить робити все для поразки Росії, то перед лицем програшу Москва застосує ядерну зброю.

Однак для повноцінної картинки Росія говорить про те, що нібито хтось загрожує їй. Наприклад, пропаганда говорить про те, що "Захід хоче вдарити ядерною зброєю по Росії" чи "змусити Грузію відкрити другий фронт", або й навіть те, що нібито "Захід хоче, щоб Україна окупувала російські території".

Ще одна частина залякувань – "наступна ціль" після України. Найчастіше у цьому контексті пропагандисти погрожують Польщі та Литві й інколи блоку НАТО загалом.

Крім того, кремлівська пропаганда намагалася розсварити між собою європейські країни. Наприклад, на думку російських пропагандистів та згідно з їхніми повідомленнями у місцевих каналах європейських країн, Литва, Польща, ЄС, США та Україна "затягують війну та призводять до її ескалації".

Про що говорять пропагандисти

Найчастіше у своїй пропаганді на іноземну авдиторію Росія використовує теми санкцій, військової допомоги, українських біженців, лінії фронту тощо. Головне завдання пропагандистів – виправдання війни та дискредитація України.

Наприклад, у контексті антиросійських санкцій, пропаганда активно використовувала наративи про "голод і холод", який чекає на Європу. Водночас певні наративи все ж таки за рік змінилися – від тези, що "Захід спровокував Росію напасти на Україну" пропагандисти перейшли до "санкції провокують конфлікт". Від "США ведуть війну проти Росії" – до "санкції є частиною війни США проти Росії".

Окремим пунктом ворожої пропаганди є сумніви щодо доцільності надання військової допомоги Україні. У цьому контексті найпопулярніші 2 наративи – про нібито розкрадання допомоги та контрабанду зброї й про те, що саме ця допомога затягує війну. Однак росіяни ще намагаються стверджувати, що країни, які надають нам допомогу, самі стають слабшими, усю надану зброю Росія нібито знищує і, звичайно – "Україна використовуватиме західну зброю для ударів по Росії". Останнім аргументом пропаганда повертається до теми "третьої світової".

Як світ протидіє російській пропаганді

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ почав усвідомлювати згубну та небезпечну силу російської пропаганди та злочинні наміри тих, хто її транслює. Тож країни світу одна за одною припиняли трансляцію телеканалів пропагандистських медіа, а самі російські пропагандисти потрапляли до санкційних списків.

У березні 2022 року ЄС ввів санкції щодо телеканалів Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish) та припинив їхню трансляцію у країнах ЄС. А вже у грудні дев’ятий пакет санкцій від Європейського Союзу заборонив мовлення на території ЄС ще чотирьох російських медіа — "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" та "Первый канал".

У грудні Молдова також призупинила ліцензію шести телеканалів, що поширювали дезінформацію про війну Росії проти України — молдовським телеканалам TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а також молдовським версіям російських мовників RTR Moldova та NTV Moldova.

Крім того, про обмеження мовлення російських державних ЗМІ через повномасштабне вторгнення Росії в Україну також повідомили телекомунікаційні провайдери в Австралії, Канаді та США.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти російських пропагандистів також почали вводити санкції.

Так, ще у лютому під санкції Євросоюзу потрапили російські пропагандисти – керівниця головного кремлівського пропагандистського каналу RT Маргаріта Симоньян та телеведучий Владімір Соловйов. Санкції передбачають заморожування активів на території ЄС, заборону на в’їзд до країн ЄС та транзит через них. За поширення дезінформації під санкції також потрапили телеведуча Ольга Скабєєва, директор російськомовної служби RT Антон Красовський, пропагандист та кінодіяч Тігран Кеосаян.

Як технологічні компанії обмежують поширення російської пропаганди у соцмережах

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Meta почала знижувати пріоритет видачі сторінок і дописів російських пропагандистських ресурсів та ускладнювати пошук цих ресурсів у Facebook та Instagram по всьому світу. Крім того, російським державним ЗМІ заборонили розміщувати рекламу чи монетизувати свої дописи на платформах компанії.

Також на вимогу уряду України для українських користувачів обмежили доступ до сторінок Маргаріти Симоньян та Антона Красовського, російських пропагандистів і телеведучих Тіни Канделакі, Владіміра Соловйова та інших. Ці люди підтримують Путіна та війну проти України, тому більшість з них потрапили під санкції. Водночас в ЄС та Великій Британії, згідно з урядовими запитами та відповідно до впроваджених санкцій, обмежили доступ до Russia Today та Sputnik.

YouTube також заблокував російські пропагандистські канали RT та Sputnik по всій Європі, а в Україні "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК та "Телеканал Звезда" також заблоковані. Окрім YouTube-каналів російських медіа, відеохостинг блокує й облікові записи окремих прокремлівських пропагандистів, як-от: російського ведучого Владіміра Соловйова "Соловйов LIVE" та його програми "Вечір з Владіміром Соловйовим", пропагандиста Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій та їхній канал "Дубль".

Проте навіть після низки блокувань та санкцій російські пропагандисти продовжують оминати їх та створювати собі нові канали комунікацій. Тож світ має продовжувати протистояти системі кремлівської пропаганди. Для ефективної протидії необхідні скоординовані дії та повна заборона всіх можливих каналів комунікації для "рупорів Кремля". Оскільки російська пропаганда та її пропагандисти несуть повну відповідальність за перетворення інформації на зброю проти України та світу.