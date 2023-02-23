Центр противодействия дезинформации предоставил 24 Канала эксклюзивные результаты исследования вражеской пропаганды в мире. Как Россия распространяет свои фейки в мире и Москва пытается запугать мир – читайте дальше.

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Где россияне распространяют свою пропаганду

Россия пытается манипулировать не только в собственном или нашем информационных пространствах, но и в других странах. К примеру:

в онлайн-СМИ стран Африки есть нарратив с обвинением Украины во всех бедах. Якобы именно из-за нас началась война и продолжаются обстрелы гражданского населения и якобы именно в нашем государстве лежит вина за продовольственный кризис;

есть нарратив с обвинением Украины во всех бедах. Якобы именно из-за нас началась война и продолжаются обстрелы гражданского населения и якобы именно в нашем государстве лежит вина за продовольственный кризис; В то же время в Северной Америке , то есть в США и Канаде, пропаганда сосредотачивает свое внимание на якобы негативных последствиях антироссийских санкций для Запада, из-за чего обосновывается необходимость переговоров с Москвой;

, то есть в США и Канаде, пропаганда сосредотачивает свое внимание на якобы негативных последствиях антироссийских санкций для Запада, из-за чего обосновывается необходимость переговоров с Москвой; в Латинской Америке пропагандисты активизировали нарративы о ядерных угрозах, русофобии, поддержке России со стороны Китая и также говорят о той же необходимости переговоров с Москвой;

пропагандисты активизировали нарративы о ядерных угрозах, русофобии, поддержке России со стороны Китая и также говорят о той же необходимости переговоров с Москвой; пропаганда в Европе и Азии фактически объединяет все вышеупомянутые нарративы. Больше о российских фейках и манипуляциях в этих регионах можно узнать в отдельном исследовании ЦПД.

Как Россия пытается запугать мир

В своей пропаганде Россия активно использует угрозы, надеясь на устрашение мира, что уменьшит поддержку Украины, поэтому в Европе пропагандисты пытаются запугать людей ракетами "Сармат" и якобы неизбежной третьей мировой войной. Вообще ядерные угрозы являются одними из любимых Кремлем – мол, если мир продолжит делать все для поражения России, то перед лицом проигрыша Москва применит ядерное оружие.

Однако для полноценной картинки Россия говорит о том, что якобы угрожает ей. К примеру, пропаганда говорит о том, что "Запад хочет ударить ядерным оружием по России" или "заставить Грузию открыть второй фронт", или даже то, что якобы "Запад хочет, чтобы Украина оккупировала российские территории".

Еще одна часть запугиваний – "следующая цель" после Украины. Зачастую в этом контексте пропагандисты угрожают Польше и Литве и иногда блоку НАТО в целом.

Кроме того, кремлевская пропаганда пыталась разругать между собой европейские страны. К примеру, по мнению российских пропагандистов и согласно их сообщениям в местных каналах европейских стран, Литва, Польша, ЕС, США и Украина "затягивают войну и приводят к ее эскалации".

О чем говорят пропагандисты

Чаще всего в своей пропаганде иностранной аудитории Россия использует темы санкций, военной помощи, украинских беженцев, линии фронта и т.д. Главная задача пропагандистов – оправдание войны и дискредитация Украины.

Например, в контексте антироссийских санкций, пропаганда активно использовала нарративы о "голоде и холоде", который ждет Европу. В то же время определенные нарративы все же за год изменились – от тезиса, что "Запад спровоцировал Россию напасть на Украину", пропагандисты перешли к "санкции провоцируют конфликт". От "США ведут войну против России" – до "санкции является частью войны США против России".

Отдельным пунктом враждебной пропаганды есть сомнения в целесообразности предоставления военной помощи Украине. В этом контексте наиболее популярны 2 нарратива – о якобы хищениях помощи и контрабанде оружия и о том, что именно эта помощь затягивает войну. Однако россияне еще пытаются утверждать, что оказывающие нам помощь страны сами становятся слабее, все предоставленное оружие Россия якобы уничтожает и, конечно – "Украина будет использовать западное оружие для ударов по России". Последним аргументом пропаганда возвращается к теме "третьей мировой".

Как мир противодействует российской пропаганде

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мир стал осознавать губительную и опасную силу российской пропаганды и преступные намерения тех, кто ее транслирует. Так что страны мира одна за другой прекращали трансляцию телеканалов пропагандистских медиа, а сами российские пропагандисты попадали в санкционные списки.

В марте 2022 года ЕС ввел санкции в отношении телеканалов Sputnik и RT/Russia Today (RT English, UK, RT Germany, RT France, RT Spanish) и прекратил их трансляцию в странах ЕС. А уже в декабре девятый пакет санкций от Европейского Союза запретил вещание на территории ЕС еще четырех российских медиа - "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".

В декабре Молдова также приостановила лицензию шести телеканалов, распространявших дезинформацию о войне России против Украины – молдавским телеканалам TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а также молдавским версиям русских вещателей RTR Moldova и NTV Moldova.

Кроме того, об ограничении вещания российских государственных СМИ из-за полномасштабного вторжения России в Украину также сообщили телекоммуникационные провайдеры в Австралии, Канаде и США.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину против российских пропагандистов тоже начали вводить санкции.

Еще в феврале под санкции Евросоюза попали российские пропагандисты – руководитель главного кремлевского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Санкции предусматривают замораживание активов на территории ЕС, запрет на въезд в страны ЕС и транзит через них. За распространение дезинформации под санкции попали также телеведущая Ольга Скабеева, директор русскоязычной службы RT Антон Красовский, пропагандист и кинодеятель Тигран Кеосаян.

Как технологические компании ограничивают распространение российской пропаганды в соцсетях

После полномасштабного вторжения России в Украину Meta начала снижать приоритет выдачи страниц и сообщений российских пропагандистских ресурсов и затруднять поиск этих ресурсов в Facebook и Instagram по всему миру. Кроме того, российским государственным СМИ запретили размещать рекламу или монетизировать свои сообщения на платформах компании.

Также по требованию правительства Украины для украинских пользователей ограничили доступ к страницам Маргариты Симоньян и Антона Красовского, российских пропагандистов и телеведущих Тины Канделаки, Владимира Соловьева и других. Эти люди поддерживают Путина и войну против Украины, поэтому большинство из них подверглись санкциям. В то же время в ЕС и Великобритании, согласно правительственным запросам и в соответствии с введенными санкциями, ограничили доступ к Russia Today и Sputnik.

YouTube также заблокировал российские пропагандистские каналы RT и Sputnik по всей Европе, а в Украине "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК и Телеканал Звезда также заблокированы. Кроме YouTube-каналов российских медиа, видеохостинг блокирует и учетные записи отдельных прокремлевских пропагандистов, таких как: российского ведущего Владимира Соловьева "Соловьев LIVE" и его программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", пропагандиста Дубль".

Однако даже после ряда блокировок и санкций российские пропагандисты продолжают обходить их и создавать новые каналы коммуникаций. Так что мир должен продолжать противостоять системе кремлевской пропаганды. Для эффективного противодействия необходимы скоординированные действия и полное запрещение всех возможных каналов коммуникации для "рупоров Кремля". Поскольку российская пропаганда и его пропагандисты несут полную ответственность за преобразование информации в оружие против Украины и мира.