Об этом журналисты сообщили 24 Каналу. В американском издании обеспокоены тем, что взятие на работу пропагандиста повлияет на репутацию "Голоса Америки".
Важно Российская служба "Голоса Америки" взяла на работу пропагандиста НТВ
Работники "Голоса Америки" обратились в российскую редакцию
Как стало известно, российская редакция недавно взяла на работу несколько работников, у которых были репортажи с оккупированных территорий.
Предыдущая работа этих людей вызывает сомнения в их способности выполнять работу "Голоса Америки". С 2014 года, с момента захвата Россией Крыма и войны в Донбассе, они способствовали распространению российской пропаганды и дезинформации. Это способствовало усилиям Кремля и создало враждебное отношение к Украине и США в российском обществе, поэтому он мог утверждать, что война была единственным выходом для России,
– заявили работники издания.
Вклад этих пропагандистов в дезинформацию Кремля заложил основу для того, чтобы Кремль оправдал свое полномасштабное вторжение в 2022 году и неправдиво порочил США. Американские журналисты считают, что это также подрывает доверие и редакционную репутацию российской службы "Голоса Америки".
"Репутация нашего бренда и журналистская честность важны для нашей аудитории, и они обеспокоены присутствием этих российских пропагандистов в команде российской службы "Голоса Америки". И если эти лица останутся в команде, любому пропагандисту станет понятно, что они будут оправданы за необъективное освещение", – подчеркнули в издании.
Кроме того, в нынешней сложной обстановке из-за российского вторжения в Украину присутствие этих новых сотрудников в команде создает дополнительную нагрузку на работников, исполняющих обязанности редакционного надзора.
Мы с уважением призываем "Голос Америки" учесть эти факторы и принять меры, чтобы защитить репутацию и целостность службы и поддержать преданных сотрудников "Голоса Америки" в выполнении своей жизненно важной миссии,
– добавили американские журналисты.
Что известно о работе пропагандиста Княгницкого
- На российском телеканале НТВ он работал как военный корреспондент, поэтому "отличился" пропагандистскими сюжетами. В частности, он в своих материалах говорил, что ВСУ атакует мирных граждан, а россияне якобы "вынуждены" стрелять в ответ, в противном случае – украинский танк разрушит жилой квартал.
- Один из его материалов назывался "Геноцид и уничтожение": жители Донбасса в ужасе от действий украинской армии".
- Кроме того, Гарри Княгницкий российских боевиков называет "ополчением" или "самообороной Донбасса".