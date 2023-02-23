Об этом журналисты сообщили 24 Каналу. В американском издании обеспокоены тем, что взятие на работу пропагандиста повлияет на репутацию "Голоса Америки".

Важно Российская служба "Голоса Америки" взяла на работу пропагандиста НТВ

Работники "Голоса Америки" обратились в российскую редакцию

Как стало известно, российская редакция недавно взяла на работу несколько работников, у которых были репортажи с оккупированных территорий.

Предыдущая работа этих людей вызывает сомнения в их способности выполнять работу "Голоса Америки". С 2014 года, с момента захвата Россией Крыма и войны в Донбассе, они способствовали распространению российской пропаганды и дезинформации. Это способствовало усилиям Кремля и создало враждебное отношение к Украине и США в российском обществе, поэтому он мог утверждать, что война была единственным выходом для России,

– заявили работники издания.

Вклад этих пропагандистов в дезинформацию Кремля заложил основу для того, чтобы Кремль оправдал свое полномасштабное вторжение в 2022 году и неправдиво порочил США. Американские журналисты считают, что это также подрывает доверие и редакционную репутацию российской службы "Голоса Америки".

"Репутация нашего бренда и журналистская честность важны для нашей аудитории, и они обеспокоены присутствием этих российских пропагандистов в команде российской службы "Голоса Америки". И если эти лица останутся в команде, любому пропагандисту станет понятно, что они будут оправданы за необъективное освещение", – подчеркнули в издании.

Кроме того, в нынешней сложной обстановке из-за российского вторжения в Украину присутствие этих новых сотрудников в команде создает дополнительную нагрузку на работников, исполняющих обязанности редакционного надзора.

Мы с уважением призываем "Голос Америки" учесть эти факторы и принять меры, чтобы защитить репутацию и целостность службы и поддержать преданных сотрудников "Голоса Америки" в выполнении своей жизненно важной миссии,

– добавили американские журналисты.

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