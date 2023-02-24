Видеопроект на YouTube стартовал 23 февраля. Его создало независимое СМИ Zerkalo.io и 24 Канал в партнерстве с EU NEIGHBOURS east и EUvsDisinfo.

Важно Как Россия дезинформировала мир в течение года после полномасштабного вторжения в Украину

Разоблачение мифов российской пропаганды

Цель проекта – донести достоверную информацию и новости о войне в Украине до русскоязычной аудитории в Беларуси, Молдове, Украине и других странах Восточного партнерства.

В выпусках будут поднимать важные новости и темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой. Кроме того, будут разоблачать мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве этих стран.

Россия целенаправленно обстреливает гражданские объекты

Первый эпизод уже опубликовали на ютуб-канале. Он называется "Вот как Россия убивает мирных жителей в Украине". Есть множество доказательств, что оккупанты не поражают военные объекты высокоточным оружием, а целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру, жилые дома и другие гражданские объекты.

В частности, в видео упомянули об обстреле драмтеатра в Мариуполе, во время которого погибли сотни людей. Захватчики сбросили на него авиабомбу, хотя хорошо знали, что там прячутся гражданские. При этом пропагандисты цинично лгут, мол, театр подорвали украинцы.

во время которого погибли сотни людей. Захватчики сбросили на него авиабомбу, хотя хорошо знали, что там прячутся гражданские. При этом пропагандисты цинично лгут, мол, театр подорвали украинцы. Другой пример – обстрел вокзала в Краматорске, когда мирные люди ждали эвакуации. Очевидно, что россияне намеренно выбрали такое время, потому что перед тем в российских телеграм-каналах распространяли информацию, что людям следует держаться подальше от железной дороги.

Также в эпизоде упомянули об обстреле ТЦ в Кременчуге и многоэтажке в Днепре.

Смотрите первый эпизод проекта: видео

Пропаганда хочет перевести на Киев вину

Дело в том, что российская дезинформация в странах Восточного партнерства с 24 февраля полностью сфокусировалась на теме войны.

Пропаганда пытается оправдать войну и скрыть свои преступления. Кремль делает это, чтобы ослабить позицию Украины, переложить на Киев вину за развязывание войны и дискредитировать ЕС и НАТО.