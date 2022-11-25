Наразі в Україні не було офіційно зафіксовано застосовування хімічної зброї, пише 24 канал. Хімічні атаки призводять до ураження довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого.

Зверніть увагу У розвідці прокоментували чутки про масове підвезення росіянами хімічної зброї на фронт

Що таке хімічна зброя

Хімічна зброя – інструмент масового ураження на основі отруйних речовин. До складу такої зброї входять власне токсині хімікати (хлор, іприт, зарин), носії хімікатів (хімічні снаряди) та пристрої для керування для доставлення зброї до цілі.

Кожен тип речовин спричиняє різні симптоми, серед них можуть бути:

задишка, посиніння губ та обличчя (фосген, хлор),

почервоніння шкіри та свербіж із подальшими виразками (іприт),

судоми, подразнення слизових, звуження зіниць, біль у грудях, пітливість, параліч (зарин).

Зверніть увагу. У Генштабі ЗСУ не підтвердили чутки про завезення росіянами хімзброї в зону бойових дій. Водночас підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту окупантів перебувають на захоплених територіях.

Як розпізнати хімічну атаку

Ворог може завдати хімічного удару під час звичайного ракетного обстрілу. Це може бути обстріл, авіаналіт, ракетний удар. Попередження про хімічну атаку як такого немає.

Сигнал хімічної атаки схожий на сигнал повітряної тривоги, однак має короткий і довгий гудок.

Перше допомога при ураженні різними хімікатами / Інфографіка 24 канал / Джерело МОЗ

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч повідомляв, що вибух від хімічної зброї відрізняється від звичайного обстрілу. Під час хіматаки лунають глухі вибухи, які спричиняють мінімальні руйнування, однак розбризкують отруйні речовини.

Також ознакою хімічного удару є швидка масова загибель дрібних організмів – птахів, дрібних звірів, комах.

Наступний фактор – це одночасний масовий прояв ознак отруєння нервово-паралітичними речовинами в людей:

міоз (звуження зіниць);

сіпання м'язів у місцях, де краплинки речовини потрапили на шкіру;

неконтрольовані сльозотеча, слиновиділення;

нудота, блювота;

слабкість.

До речі На окремих ділянках фронту Росія вже застосовує хімічну зброю, – полковник ЗСУ

Як захиститися від хімічної атаки

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч розповів, що захиститися від отруйних речовин можна, якщо знати деякі принципи. Найважливіше не опинитися під час хіматаки на відкритій місцевості, аби краплі речовини не потрапили на людину.

Під час хіматаки потрібно знайти укриття – спеціалізовані бомбосховища або метрополітен, які захищатимуть від повітря, яке поступатиме ззовні.

Захистом від атаки може бути й ваша квартира, особливо, якщо вона розташована на високому поверсі. Важливо максимально герметизувати приміщення, в якому ви перебуваєте.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Якщо людина після хіматаки повернулася додому, то її одяг, шкіра можуть бути вже зараженими найдрібнішими краплями цих речовин – аерозолем.

Відповідно весь одяг та інші предмети потрібно залишити за межами квартири, а самому ретельно вимити з милом всі ділянки шкіри, які контактували із зовнішнім середовищем.

Важливо увімкнути засоби зв'язку і слухати розпорядження ДСНС про подальші дії.

Що робити під час евакуації

Якщо внаслідок хіматаки буде евакуація людей з уражених місць, треба одягнути якомога щільніший одяг, який закриватиме якнайбільше частин шкіри.

На обличчя в ідеалі варто одягнути протигаз, який захистить органи дихання від цих речовин.

Якщо його немає – підійде ватно-марлева пов'язка, просочена розчином соди. Це трохи зменшить кількість отруйних речовин, що може потрапити в організм.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Допомога залежно від виду токсичної речовини

Перша допомога у разі отруєння хлором

Постраждалого потрібно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди впродовж 15 хвилин.

Потерпілий не повинен пересуватися самостійно. Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи. Якщо людина непритомна, не дихає – зробіть непрямий масаж серця, або "штучне дихання". Основним засобом боротьби з хлором є вода.

Перша допомога у разі отруєння аміаком

Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря. Транспортування можливе лише у положенні лежачи. Забезпечте тепло та спокій, дайте зволожений кисень, за можливості. Також змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.

Перша допомога у разі отруєння фосгеном

Постраждалого потрібно негайно винести на свіже повітря. За необхідності дати кисень та промити очі теплою водою. За людиною, яка уражена дією фосгену, варто спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень, що є в край небезпечним явищем та загрозою для життя.

Перша допомога у разі отруєння фосфіном

Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря. Змийте можливе забруднення та змініть одяг. За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги людини.

Перша допомога у разі отруєння хлоридом водню

Знову ж таки потерпілого потрібно негайно винести на свіже повітря. Змити з частин тіла можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змінити одяг. За необхідності промити очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин. Дайте постраждалому випити якомога більше води.

Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту

Постраждалого потрібно негайно винести на свіже повітря та змити можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин. Також змінити одяг та промити очі щонайменше 15 хвилин. Дайте постраждалому випити якомога більше води.

Дізнайтесь більше – що відомо про ймовірну хімічну атаку України: дивіться відео