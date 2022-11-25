В настоящее время в Украине не было официально зафиксировано применения химического оружия, пишет 24 канал. Химические атаки приводят к поражению окружающей среды и могут привести к гибели всего живого.

Обратите внимание В разведке прокомментировали слухи о массовом подвозе россиянами химического оружия на фронт

Что такое химическое оружие

Химическое оружие – инструмент массового поражения на основе отравляющих веществ. В состав такого оружия входят собственно токсины химикаты (хлор, иприт, зарин), носители химикатов (химические снаряды) и устройства управления для доставки оружия к цели.

Каждый тип веществ вызывает различные симптомы, среди них могут быть:

одышка, посинение губ и лица (фосген, хлор),

покраснение кожи и зуд с последующими язвами (иприт),

судороги, раздражение слизистых, сужение зрачков, боль в груди, потливость, паралич (зарин).

Обратите внимание. В Генштабе ВСУ не подтвердили слухи о ввозе россиянами химоружия в зону боевых действий. В то же время подразделения радиационной, химической и биологической защиты оккупантов находятся на захваченных территориях.

Как распознать химическую атаку

Враг может нанести химический удар во время обычного ракетного обстрела. Это может быть обстрел, авианалет, ракетный удар. Предупреждения о химической атаке как таковой нет.

Сигнал химической атаки похож на сигнал воздушной тревоги, однако имеет короткий и длинный гудок.

Первая помощь при поражении различными химикатами / Инфографика 24 канал / Источник Минздрав

Кандидат химических наук Глеб Репич сообщал, что взрыв от химического оружия отличается от обычных обстрелов. Во время химатаки раздаются глухие взрывы, которые вызывают минимальные разрушения, однако разбрызгивают ядовитые вещества.

Также признаком химического удара является скорая массовая гибель мелких организмов – птиц, мелких зверей, насекомых.

Следующий фактор – это одновременное массовое проявление признаков отравления нервно-паралитическими веществами у людей:

миоз (сужение зрачков);

подергивание мышц в местах, где капли вещества попали на кожу;

неконтролируемые слезотечение, слюноотделение;

тошнота, рвота;

слабость.

Кстати На отдельных участках фронта Россия уже применяет химическое оружие, – полковник ВСУ

Как защититься от химической атаки

Кандидат химических наук Глеб Репич рассказал, что защититься от ядовитых веществ можно, если знать некоторые принципы. Самое важное не оказаться во время химатаки на открытой местности, чтобы капли вещества не попали на человека.

Во время химатаки нужно найти укрытие – специализированные бомбоубежища или метрополитен, которые будут защищать от поступающего извне воздуха.

Защитой от атаки может быть и ваша квартира, особенно если она расположена на высоком этаже. Важно максимально герметизировать помещение, в котором вы находитесь.



Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник Минздрав

Если человек после химатаки вернулся домой, то его одежда, кожа могут быть уже заражены мельчайшими каплями этих веществ – аэрозолем.

Соответственно всю одежду и другие предметы нужно оставить за пределами квартиры, а самому тщательно вымыть с мылом все участки кожи, которые контактировали с внешней средой.

Важно включить средства связи и слушать распоряжения ГСЧС о дальнейших действиях.

Что делать во время эвакуации

Если в результате химатаки будет эвакуация людей из пораженных мест, нужно надеть как можно более плотную одежду, которая будет закрывать больше частей кожи.

На лицо в идеале следует надеть противогаз, который защитит органы дыхания от этих веществ.

Если его нет – подойдет ватно-марлевая повязка, пропитанная раствором соды. Это немного уменьшит количество ядовитых веществ, которые могут попасть в организм.



Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник Минздрав

Помощь в зависимости от вида токсичного вещества

Первая помощь при отравлении хлором

Пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух, поплотнее укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.

Потерпевший не должен передвигаться самостоятельно. Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа. Если человек без сознания, не дышит – сделайте непрямой массаж сердца, или искусственное дыхание. Основным средством борьбы с хлором является вода.

Первая помощь при отравлении аммиаком

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух. Транспортировка возможна только в положении лежа. Обеспечьте тепло и покой, оставьте увлажненный кислород, по возможности. Также смойте осевший загрязнитель с тела, смените одежду.

Первая помощь при отравлении фосгеном

Пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух. При необходимости дать кислород и промыть глаза теплой водой. За человеком, пораженным действием фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких, что является крайне опасным явлением и угрозой для жизни.

Первая помощь при отравлении фосфином

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух. Смойте загрязнение и смените одежду. При необходимости дайте кислород, активированный уголь из расчета 1 грамм на килограмм веса человека.

Первая помощь при отравлении хлоридом водорода

Опять же, пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух. Смывать с частей тела возможное загрязнение по меньшей мере в течение трех минут и сменить одежду. При необходимости промывать глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Первая помощь при отравлении оксидами азота

Пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух и смывать возможное загрязнение не менее 15 минут. Также сменить одежду и промывать глаза не менее 15 минут. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Узнайте больше – что известно о вероятной химической атаке на Украину: смотрите видео