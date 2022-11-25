Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. О возможном применении химического оружия сообщало Politico.

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"Россияне уже применяют химическое оружие против ВСУ"

По информации издания, представители администрации президента США Джо Байдена считают, что Москва может дать зеленый свет на использование химического оружия в Украине, если российская армия потерпит полный крах на поле боя.

Россия уже использует на некоторых участках нашего фронта химическое оружие – в частности, боевые гранаты с хлорпикрином. Это очень неприятные гранаты, вызывающие у наших бойцов очень мощный рвотный рефлекс. Мы уже потеряли многих воинов,

– подчеркнул Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, случаи применения россиянами химического оружия подтверждают не только украинские военные, но и международные обозреватели и эксперты. Однако, как отметил Свитан, пока должной реакции от руководства Украины на эти случаи нет.

Оккупанты тестируют реакцию Украины

Военный эксперт добавил, что случаи применения химического оружия пока не стали массовым явлением.

Происходит своеобразная "проба пера". Оккупанты определяют, до какой степени можно безнаказанно выполнять такие действия,

– сказал Свитан.

Однако следует готовиться к тому, что российские войска могут усилить такие атаки. Ведь россияне не раз доказали, что им неважны никакие законы.

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"Как только россияне будут готовы к применению таких элементов, они это сделают. Нужно переводить наши войска на полную экипировку и готовить к возможным химическим атакам", – сказал Свитан.

Он добавил, что украинские военные уже получают некоторые средства защиты против химических веществ.

Где оккупанты могут применить химическое оружие

Как рассказал полковник запаса ВСУ, оккупанты могут решиться на массовое использование химического оружия на отдельных участках фронта. Он объяснил, что химическое оружие в основном применяется при наступлении для того, чтобы нейтрализовать части, которые обороняются, и пройти определенное количество километров.

"Скорее всего, это будет в районе Донбасса. Однако там наши ВСУ готовы к применению химического оружия", – сказал Свитан.

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Он добавил, что такие действия могут создать проблемы и для самих оккупантов, ведь у них не хватает средств противохимической защиты.

Россияне не готовы воевать при применении даже собственного химического оружия. Ведь такие вещества не очень быстро выветриваются.

– сказал военный эксперт.

Химическое оружие – еще один инструмент шантажа

Свитан считает, что вряд ли Россия решится на массовое использование такого оружия.

Скорее всего, оккупанты могут использовать химическое оружие для таких же целей, для которых сейчас терроризируют украинские города отсутствием электроэнергии – то есть для давления на армию и население,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что вряд ли применение химического оружия станет массовым явлением на фронте.

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Применение химического оружия в Украине: коротко