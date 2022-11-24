Это может быть шагом на опережение со стороны американских политических кругов, поскольку на самом деле россияне могут прибегнуть к чему угодно, в том числе и к применению запрещенного химического оружия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Он отметил, что практика применения россиянами химического оружия в 21 веке уже существует. Так, в ужасно разрушенном городе Алеппо в Сирии его применяли несколько раз.

Россия проиграла стратегически

По словам Черника, таких действий можно ожидать, ведь Россия терпит стратегическое поражение, а Путин оказался в ловушке, из которой не знает, как выйти.

Российский узел очень крепко затягивается и превращается в Гордиев узел. И с каждой неделей, с каждым месяцем проблематика становится все труднее,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что, скорее всего, придет какая-то точка, какой-то банальный случай, который разрубит этот Гордиев узел. Это должно произойти обязательно, вопрос только в том, когда именно, при каких обстоятельствах и с какими последствиями для путинских элит, всей российской нации, и для украинцев в частности.

То, что эта самая точка уже приближается – несомненно. Черник отметил, что в общем стратегическом понимании эти узлы будут вынуждены разрубаться ориентировочно в конце весны – начале лета. Именно так будет складываться вся мировая геополитическая конъюнктура.

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Вероятность применения химического оружия Россией