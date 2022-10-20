Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, у Суровикина нет боязни или какой-либо моральной рефлексии.
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Могут пойти на такой шаг на Юге
Фейгин отметил, что от российского руководства можно ожидать чего угодно. Мы ведь уже видели разное с их стороны.
Я все-таки думаю, что химическое оружие находится где-то очень рядом с ядерным. И решение о применении такого оружия, конечно, не Суровикин будет утверждать. Но ответственность будет нести, в том числе и Суровикин,
– сказал правозащитник.
По его мнению, пока это зондаж. И заявлениями по ядерному оружию россияне тоже проводят зондирование. Ведь буквально накануне российский МИД издал очередное заявление о том, что никто якобы не собирался и не угрожал использовать в Украине ядерное оружие.
Да что вы говорите? А мы вот другое слышали. И от Путина в общем, косвенно где-то. А Медведева, этого дурака, выпускали уже несколько раз с угрозами применения ядерного оружия,
– заметил Фейгин.
А теперь, добавил правозащитник, в Кремле, как будто ничего и не было, заявляют о том, что никогда не угрожали. Хотя Лавров в свое время говорил, что Россия не нападала на Украину.
Фейгин предположил, применит ли Россия химическое оружие на Юге Украины: смотрите видео
Суровикин имел отношение к использованию химического оружия в Сирии
В то же время Фейгин считает, что применение оккупационными войсками химического оружия в Украине – это уже совсем особая история.
Баловались они ею в Сирии. И Суровикин к этому имел отношение вместе с Дворниковым,
– подчеркнул правозащитник.
По его словам, у Суровикина нет боязни или какой-либо моральной рефлексии. Однако подобные действия в Украине как будто угрожают гораздо большими последствиями, чем тогда, когда они в Сирии применяли газы, фосфорные бомбы и все остальное со всякими наполнителями.
Здесь, наверное, цена будет выше. Поэтому я думаю, пока это не угрожает. Во всяком случае, такого перехода от слов к делу – этого точно не будет,
– считает Фейгин.
То есть, резюмировал правозащитник, российские захватчики могут напугать использованием химического оружия и посмотреть, какой будет реакция на их заявления.
Назначение Суровикина и массированные обстрелы Украины: главное
- В Министерстве обороны России произошел ряд кадровых изменений. Так, 8 октября российский президент Владимир Путин официально назначил командующим оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.
- В разведке Великобритании считают, что предназначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности улучшить проведение "операции".
- Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли города Украины. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- 11 октября утро в Украине началось почти так же, как и днем раньше. Россия снова осуществила массированный запуск ракет и дронов по территории нашего государства.
- 17 октября российские захватчики обстреляли дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Всего в столице зафиксировали 4 прилета. В результате атаки Киева иранскими дронами погибли мирные жители.
- Российские военные вечером 17 октября снова запустили дроны-камикадзе по Киевской области. На этот раз беспилотники залетели и в Черкасскую.
- В ночь на 19 октября 13 вражеских беспилотников атаковали Юг. "Стаю" дронов украинские защитники сбили в районе Коблево.
- В общей сложности с тех пор, как российские вооруженные силы начали использовать иранские дроны в войне против Украины, наши защитники сбили более двухсот шахидов. Против этих БПЛА Украина привлекает разные виды вооружения.