Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, у Суровикина нет боязни или какой-либо моральной рефлексии.

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Могут пойти на такой шаг на Юге

Фейгин отметил, что от российского руководства можно ожидать чего угодно. Мы ведь уже видели разное с их стороны.

Я все-таки думаю, что химическое оружие находится где-то очень рядом с ядерным. И решение о применении такого оружия, конечно, не Суровикин будет утверждать. Но ответственность будет нести, в том числе и Суровикин,

– сказал правозащитник.

По его мнению, пока это зондаж. И заявлениями по ядерному оружию россияне тоже проводят зондирование. Ведь буквально накануне российский МИД издал очередное заявление о том, что никто якобы не собирался и не угрожал использовать в Украине ядерное оружие.

Да что вы говорите? А мы вот другое слышали. И от Путина в общем, косвенно где-то. А Медведева, этого дурака, выпускали уже несколько раз с угрозами применения ядерного оружия,

– заметил Фейгин.

А теперь, добавил правозащитник, в Кремле, как будто ничего и не было, заявляют о том, что никогда не угрожали. Хотя Лавров в свое время говорил, что Россия не нападала на Украину.

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Суровикин имел отношение к использованию химического оружия в Сирии

В то же время Фейгин считает, что применение оккупационными войсками химического оружия в Украине – это уже совсем особая история.

Баловались они ею в Сирии. И Суровикин к этому имел отношение вместе с Дворниковым,

– подчеркнул правозащитник.

По его словам, у Суровикина нет боязни или какой-либо моральной рефлексии. Однако подобные действия в Украине как будто угрожают гораздо большими последствиями, чем тогда, когда они в Сирии применяли газы, фосфорные бомбы и все остальное со всякими наполнителями.

Здесь, наверное, цена будет выше. Поэтому я думаю, пока это не угрожает. Во всяком случае, такого перехода от слов к делу – этого точно не будет,

– считает Фейгин.

То есть, резюмировал правозащитник, российские захватчики могут напугать использованием химического оружия и посмотреть, какой будет реакция на их заявления.

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