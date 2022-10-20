Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у Суровікіна немає боязні чи якоїсь моральної рефлексії.
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Чи можуть піти на такий крок на Півдні
Фейгін зазначив, що від російського керівництва загалом можна очікувати чого завгодно. Адже ми вже бачили різне з їхнього боку.
Я все-таки думаю, що хімічна зброя перебуває десь дуже поряд із ядерною. І рішення про застосування такої зброї, звісно, не Суровікін буде ухвалювати. Але відповідальність нестиме, зокрема й Суровікін,
– сказав правозахисник.
На його думку, поки що це є зондажем. І заявами щодо ядерної зброї росіяни теж проводять зондування. Адже буквально напередодні російське МЗС видало чергову заяву про те, що ніхто нібито не збирався й не погрожував використати в Україні ядерну зброю.
Та що ви кажете!? А ми ось інше чули. І від Путіна загалом, побічно десь. А Мєдвєдєва, цього дурня, випускали вже декілька разів із погрозами застосування ядерної зброї,
– зауважив Фейгін.
А тепер, додав правозахисник, у Кремлі, ніби нічого й не було, заявляють про те, що ніколи не погрожували. Хоча й Лавров свого часу казав, що Росія не нападала на Україну.
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Суровікін мав стосунок до використання хімічної зброї в Сирії
Водночас Фейгін вважає, що застосування окупаційними військами хімічної зброї в Україні – це вже зовсім особлива історія.
Балувалися вони нею в Сирії. І Суровікін до цього мав стосунок разом із Дворніковим,
– наголосив правозахисник.
За його словами, у Суровікіна немає боязні чи якоїсь моральної рефлексії. Однак подібні дії в Україні ніби як загрожують набагато більшими наслідками, ніж тоді, коли вони у Сирії застосовували гази, фосфорні бомби та все інше з усякими наповнювачами.
Тут, напевно, ціна буде вищою. Тому, я думаю, поки що це не загрожує. В усякому разі такого переходу від слів до діла – цього точно не буде,
– вважає Фейгін.
Тобто, резюмував правозахисник, російські загарбники можуть полякати використанням хімічної зброї та подивитися, якою буде реакція на їхні заяви.
Призначення Суровікіна та масовані обстріли України: головне
- У Міністерстві оборони Росії відбулася низка кадрових змін. Так, 8 жовтня російський президент Владімір Путін офіційно призначив командувачем окупаційними військами в Україні Сєргєя Суровікіна.
- У розвідці Великої Британії вважають, що призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російського співтовариства національної безпеки покращити проведення "операції".
- Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли міста України. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
- 11 жовтня ранок в Україні почався майже так само, як і днем раніше. Росія знову здійснила масовий запуск ракет та дронів по території нашої держави.
- 17 жовтня російські загарбники обстріляли дронами-камікадзе Шевченківський район Києва. Загалом у столиці зафіксували 4 прильоти. Внаслідок атаки Києва іранськими дронами загинули мирні жителі.
- Російські військові ввечері 17 жовтня знову запустили дрони-камікадзе по Київщині. Цього разу безпілотники залетіли і на Черкащину.
- В ніч на 19 жовтня 13 ворожих безпілотників атакували Південь. "Зграю" дронів українські захисники збили в районі Коблева.
- Загалом відтоді, як російські збройні сили почали використовувати іранські дрони у війні проти України, наші захисники збили понад 2 сотні шахідів. Проти цих БпЛА Україна залучає різні види озброєння.