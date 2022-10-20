Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у Суровікіна немає боязні чи якоїсь моральної рефлексії.

Зверніть увагу Ретранслює накази Путіна: як призначення Суровікіна вплинуло на масовані атаки

Чи можуть піти на такий крок на Півдні

Фейгін зазначив, що від російського керівництва загалом можна очікувати чого завгодно. Адже ми вже бачили різне з їхнього боку.

Я все-таки думаю, що хімічна зброя перебуває десь дуже поряд із ядерною. І рішення про застосування такої зброї, звісно, не Суровікін буде ухвалювати. Але відповідальність нестиме, зокрема й Суровікін,

– сказав правозахисник.

На його думку, поки що це є зондажем. І заявами щодо ядерної зброї росіяни теж проводять зондування. Адже буквально напередодні російське МЗС видало чергову заяву про те, що ніхто нібито не збирався й не погрожував використати в Україні ядерну зброю.

Та що ви кажете!? А ми ось інше чули. І від Путіна загалом, побічно десь. А Мєдвєдєва, цього дурня, випускали вже декілька разів із погрозами застосування ядерної зброї,

– зауважив Фейгін.

А тепер, додав правозахисник, у Кремлі, ніби нічого й не було, заявляють про те, що ніколи не погрожували. Хоча й Лавров свого часу казав, що Росія не нападала на Україну.

Фейгін припустив, чи застосує Росія хімічну зброю на Півдні України: дивіться відео

Суровікін мав стосунок до використання хімічної зброї в Сирії

Водночас Фейгін вважає, що застосування окупаційними військами хімічної зброї в Україні – це вже зовсім особлива історія.

Балувалися вони нею в Сирії. І Суровікін до цього мав стосунок разом із Дворніковим,

– наголосив правозахисник.

За його словами, у Суровікіна немає боязні чи якоїсь моральної рефлексії. Однак подібні дії в Україні ніби як загрожують набагато більшими наслідками, ніж тоді, коли вони у Сирії застосовували гази, фосфорні бомби та все інше з усякими наповнювачами.

Тут, напевно, ціна буде вищою. Тому, я думаю, поки що це не загрожує. В усякому разі такого переходу від слів до діла – цього точно не буде,

– вважає Фейгін.

Тобто, резюмував правозахисник, російські загарбники можуть полякати використанням хімічної зброї та подивитися, якою буде реакція на їхні заяви.

Призначення Суровікіна та масовані обстріли України: головне