Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначається, що деякі співробітники розвідки давно заявляли, що частина "таємничих смертей" протягом багатьох років була складовою кампанії Путіна з убивства своїх ворогів.

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Як Путін ліквідовував своїх опонентів

У звіті американської розвідки згадується низка убивств, що сталися з 2006 року. Цей двосторінковий документ від 11 липня 2016 року має назву "Замовлені Кремлем убивства за кордоном, ймовірно, триватимуть". Варто також зазначити, що деякі частини документа приховані для захисту секретної інформації.

За оцінками, "перший явний випадок", коли Путін замовив вбивство за кордоном, стався у 2004 році в Катарі. Тоді пара офіцерів російської військової розвідки була засуджена за вбивство чеченського лідера Зелімхана Яндарбієва, якого США та ООН визнали терористом.

Також у документі згадується вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році, яке "майже напевно замовила Москва". В американській розвідці впевнені, що Кремль причетний до переслідування інших високопоставлених осіб задля політичних убивств, але прямих доказів цього недостатньо.

У документі стверджується, що президент Росії переслідує перебіжчиків і дисидентів, посилаючись на справу бізнесмена Олександра Перепеличного, який, як повідомляється, був убитий у Великій Британії у 2012 році за допомогою біологічного токсину. Цей інцидент стався незадовго до того, як Перепеличний мав давати свідчення щодо кремлівської схеми податкового шахрайства. Хоча журналісти припускали, що Кремль замовив його вбивство, британське розслідування зрештою встановило, що він помер "з природних причин".

Представники американської розвідки висловили занепокоєння щодо "здатності Росії здійснювати вбивства з використанням хімічних і біологічних агентів".

Документ американської розвідки щодо вбивств політичних противників Владіміра Путіна: дивіться файл

У документі також зазначені й інші люди, який російський диктатор міг наказати ліквідувати. Представники розвідки припускають, що Кремль особливо зосередився на "бунтівних сепаратистах" в Україні. Серед згаданих осіб – Алєксандр Бєднов, колишній міністр оборони терористичного угруповання "ДНР", який до своєї загибелі у 2015 році очолював сумнозвісний загін, відомий під назвою "Бетмен".

Крім того, в документі вказується, що Кремль, можливо, також планував націлитися на політичних і опозиційних лідерів у критично важливих пострадянських країнах, які розглядаються як потенційні загрози для влади Путіна.

Ключовим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який пережив майже смертельне отруєння 2004 року. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка додала хімічний діоксин у його їжу в період, коли він був кандидатом у президенти та виступав за інтеграцію України із Заходом,

– зазначає американська розвідка.

У документі також міститься висновок, що Путін, швидше за все, дозволив своїй маріонетці главі Чечні Рамзану Кадирову самостійно вбивати чеченців за кордоном.

До слова, в Офісі генпрокурора розповіли журналістам УП, що наразі досудове розслідування щодо отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка триває. Справу порушили за кримінальною статтею про замах на життя державного або громадського діяча.