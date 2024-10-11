Про це розповіли в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит "Української правди", про що повідомили у виданні.

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Справа про отруєння Ющенка

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває,

– ідеться в повідомленні.

У виданні пишуть, що наразі досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення передвиборчої кампанії 6 вересня 2004 року народний депутат, кандидат у президенти України Ющенко відчув значне погіршення здоров'я. В подальшому йому діагностували отруєння токсичною речовиною – діоксином.

Екскерівник виборчого штабу Ющенка Олександр Зінченко заявляв, що Генеральна прокуратура України 21 вересня 2004 року порушила кримінальну справу за статтею 112 Кримінального кодексу – замах на життя державного або громадського діяча.

Водночас у відповіді Офіс Генерального прокурора на запит видання "Українська правда" зазначається, що прокурорами здійснюється нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 112 Кримінального Кодексу України.