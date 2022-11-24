Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

До теми Росія застосувала хімічну зброю проти своїх громадян, які воюють на стороні України

Розвідка не підтвердила, що росіяни масово завозять хімічну зброю

Громов зазначив, що однозначно у росіян є хімічна зброя. Ба більше, в Україні є їхні підрозділи РХБ захисту, які можуть застосовувати хімічну зброю.

Але розвідка поки не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами. Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, на дихання,

– зазначив бригадний генерал.

Він додав, що окупанти намагались робити такі спроби.

"У наших військовослужбовців є в кожному підрозділі, при кожному військовослужбовці є засоби для захисту органів дихання і засоби захисту шкіри", – заявив Громов.

За його словами, росіяни також не збільшили застосування фосфорних снарядів під час атак на позиції українських військових на Донеччині. Тож таке спостерігається іноді.

У США вважають, що Путін може застосувати хімічну зброю

Посилаючись на джерела в адміністрації президента США Джозефа Байдена, видання Politico написало, що ядерна зброя є крайнім кроком для кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Натомість значно більше шансів зараз в застосуванні хімічної зброї.

Це особливо ймовірно, якщо Росія й далі зазнаватиме поразок на полі бою. Проте варто наголосити, що США не мають даних, які свідчать про те, що хімічна атака в Україні є неминучою.

Занепокоєння виникло на тлі прагнення адміністрації Байдена забезпечити готовність союзників до такого випадку.

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