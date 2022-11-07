Ворожа армія не втомлюється демонструвати відсутність будь-яких моральних чеснот та просто-таки гідності, оскільки постійно порушує норми ведення війни. Російський легіон, що воює на стороні України повідомив, що по них застосували хімічну зброю.

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У хід пішли гранати радянського зразка

Солдати легіону "Свобода Росії" зазначили, що противник почав використовувати радянські хімічні гранати К-51. Вони були виготовлені ще у 1970-х роках, а зараз їх застосовують на Донеччині у Майорську.

"Друга армія світу" – хіба що друга з кінця – змушена використовувати старе радянське озброєння через серйозний дефіцит боєприпасів. Загалом використання хімічної зброї говорить про безпорадність, не професійність і низьку мораль кремлівської армії,

– повідомили на телеграм-каналі військовослужбовці.

Окрім того, там вкотре наголосили, що "Свобода Росії" бореться за справжні цінності, а не виплати від Путіна, які до того ж невідомо, чи взагалі надійдуть кремлівським солдатам. Тому проукраїнських військовослужбовців не здолати навіть хімічною зброєю.



Росія використала хімзброю по своїх громадянах / Фото легіону "Свобода Росії"



Росія застосувала хімічні радянські гранати по своїх громадянах / Фото легіону "Свобода Росії"

За кого воює легіон "Свобода Росії" "Свобода Росії" – російський легіон Збройних сил України, який сформували у березні 2022 року для захисту України від путінських солдатів. Він входить до Інтернаціонального легіону ТрО України та сформований з колишніх військовослужбовців Збройних сил Росії. Також в підрозділах легіону є звичайні росіяни, які проти диктатури Путіна, та навіть білоруси.

Джерело: Вікіпедія

Проблеми з озброєнням у ворога

За більш як 8 місяців широкомасштабної війни проти України держава-терористка втратила значну частину своїх військових потужностей. Американське видання The New York Times написало, що Росія фактично поставила на собі хрест як на світовому експортері зброї.

Воно й не дивно, адже ЗСУ щодня ліквідовують десятки ворожих безпілотників, танків, броньованих машин та літальних апаратів росіян. Скажімо, сьогодні, 7 листопада, військові 28 окремої механізованої бригади знищили черговий іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Щоправда, окупанти намагалися його видати за "Герань-2".

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