Так, минобороны государства-агрессора заявляет, что Украина готовится к применению токсичных веществ. Об этом пишут российские СМИ.

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Не обошлось, конечно, без участия "загнивающего запада". Как заверил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кирилл, провокацию с использованием токсичных химикатов готовят США. Мол, на вокзал Краматорска прибыл груз с психотропным веществом, а впоследствии американские бронемашины отправили в зону боевых действий.

"Было 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности (надпись Би-Зет) и маркировку двумя красными линиями, соответствующая классу ядовитых веществ временно выводящего действия", – сообщает российское минобороны.

По словам Киррилова, НАТО также намерена поставить Киеву большую партию средств защиты. Речь идет о 600 тысячах доз антидотов.

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