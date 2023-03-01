Окупанти не просто так посилюють просування інформаційних операцій під чужим прапором. З їхньою допомогою росіяни прагнуть відволікти увагу від відсутності відчутних перемог на полі бою. Але і це ще не все.

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Росія звинувачує США та союзників

В Інституті з вивчення війни зауважили, що 28 лютого російське міноборони звинуватило "США та їхніх союзників" у планах влаштувати в Україні провокацію. Мовляв, цього разу прагнуть використати токсичні хімічні речовини.

Зауважимо, що росіяни регулярно звинувачують інших у тому, що планують зробити самі. Вони роблять вкид, потім втілюють у життя свої божевільні ідеї. І після цього заявляють щось по типу: "Ми казали, ми попереджали".

Укладачі звіту пригадали заяву міноборони країни-агресорки, яку воно зробило ще 1 лютого. Тоді мовилося про те, що українські офіційні особи буцімто планують напасти під чужим прапором на небезпечні радіаційні об'єкти в Україні. Мовляв, це зроблять для того, щоб звинуватити російських військових у невибіркових ударах по таких об'єктах. Ми ж нагадаємо, що ворог і так постійно обстрілював Запорізьку АЕС.

Аналітики припускають, що зростання кількості хибних попереджень про біохімічну та ядерну загрозу супроводжує скоординовану російську інформаційну операцію з використанням фальшивих прапорів. Її мета – звинуватити Україну в підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров'я.

В Інституті припустили, для чого всі ці заяви ворогові. Укладачі звіту вважають, що таким чином російські офіційні особи намагаються пом'якшити інформаційний вплив браку російських успіхів на полі бою. Крім того, загарбники прагнуть сповільнити темпи постачання західних танків та іншого обладнання перед контрнаступом ЗСУ.

Причому така тактика – не щось нове. Щоразу, коли російським військовим не вдається досягнути бажаного результату, вони вдаються до інформаційних операцій. З їхньою допомогою намагаються замаскувати свої відверті провали на війні проти України.

Що росіяни вигадали про хіматаку