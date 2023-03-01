Оккупанты не просто так усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом. С их помощью россияне стремятся отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя. Но это еще не все.

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Россия обвиняет США и союзников

В Институте по изучению войны отметили, что 28 февраля российское минобороны обвинило "США и их союзников" в планах устроить в Украине провокацию. Мол, на этот раз стремятся использовать токсичные химические вещества.

Заметим, что россияне регулярно обвиняют других в том, что планируют сделать сами. Они делают вброс, затем воплощают в жизнь свои безумные идеи. И после этого заявляют что-то по типу: "Мы говорили, мы предупреждали".

Составители отчета вспомнили заявление минобороны страны-агрессора, которое оно сделало еще 1 февраля. Тогда говорилось, что украинские официальные лица планируют напасть под чужим флагом на опасные радиационные объекты в Украине. Мол, это сделают для того, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по таким объектам. Мы напомним, что враг и так постоянно обстреливал Запорожскую АЭС.

Аналитики предполагают, что рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов. Ее цель – обвинить Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье.

В Институте допустили, для чего все эти заявления врагу. Составители отчета считают, что таким образом российские официальные лица пытаются смягчить информационное влияние нехватки российских успехов на поле боя. Кроме того, захватчики стремятся замедлить темпы снабжения западных танков и другого оборудования перед контрнаступлением ВСУ.

Причем такая тактика – не что-нибудь новое. Каждый раз, когда российским военным не удается достичь желаемого результата, они прибегают к информационным операциям. С их помощью пытаются замаскировать свои откровенные провалы на войне против Украины.

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