Дія договору призупинена

Згідно з цим законом, дія Договору призупиняється з того ж дня, коли документ офіційно опублікували. Про це повідомили на "Офіційному інтернет-порталі правової інформації", пише 24 Канал.

До теми Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Зауважимо, що участь Росії в ДСНО також може бути й відновлена, для цього відповідне рішення повинен ухвалити президент країни-терористки.

Як рішення Путіна пояснили в Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, у пояснювальній записці до закону вказано причину такого рішення. Так, Договір передбачає, що з метою забезпечення контролю за дотриманням положень ДСНО, кожна із сторін має право здійснювати інспекційну діяльність.

При цьому США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за Договором у зазначеній сфері діяльності,

– наголошують у росЗМІ.

Зазначимо, що ще 21 лютого Путін заявив, що це рішення "вимушене" та продиктоване необхідністю забезпечення безпеки Росії, адже ядерні країни продовжують розвивати свої озброєння та "розпалювати ескалацію українського конфлікту". Також він жалівся, що Західні країни використовували Договір, щоб спробувати завдати країні-агресорці стратегічної поразки.

Тож за таких умов він не може уявити, щоб американські військові проводили інспекції та "шастали" на російських ядерних об'єктах.

Натомість прессекретар Путіна Пєсков сказав, що Росія може повернутися до Договору. Одна за умови, що Захід дослуховуватиметься до "занепокоєнь Москви з питань безпеки". Зараз же, за його словами, у заявах західних лідерів можна почути лише "безкомпромісне засудження Росії та відсутність будь-якої готовності враховувати її стурбованість".