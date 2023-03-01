Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив доктор історії, директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський. Він переконаний, що поки не варто спиратися на силовий варіант розв'язання проблеми з Придністров'ям. Адже є інший спосіб, як усе владнати.
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Що робити з Придністров'ям
Як вважає Андрієвський, керівництву Придністров'я потрібно зробити таку пропозицію, від якої воно не зможе відмовитися. Так можна буде швидше і простіше почати процес реінтеграції цього регіону з Молдовою.
Це вигідніше, ніж якщо все почне далі затягуватися, адже тоді вже буде реальним і військовий сценарій. А саму пропозицію мали б підготувати Молдова та Україна разом з ЄС та США. Звертатися варто не лише до керівництва регіону, але й до простого народу, де живуть і молдавани, і українці, і росіяни.
Зараз Придністров'я закрите з двох боків – Молдови та України. Весь імпорт та експорт регіону залежить від двох держав. Зараз дуже зручний період вирішити цю проблему. Але потрібна рішучість, політична воля та міжнародна підтримка,
– вважає Андрієвський.
Він переконаний, що зараз було б доцільно окреслити подальші перспективи керівництву Придністров'я. Йому здається, що там вже не налаштовані співпрацювати з Росією. І чекають на пропозицію від самої Молдови.
Як вирішити проблему з Придністров'ям: дивіться відео
Очевидно, що через певний час окупанти програють в Україні – і держава почне відроджуватися. Їй будуть потрібні ресурси, а, до прикладу, в Придністров'ї є і металургійний завод, і цементний тощо. Від цього регіон лише виграє та вийде з депресивного стану.
Якщо буде міжнародна допомога, Молдова разом з Україною могла б побудувати невелику АЕС, яка частково забезпечуватиме Одеську та Вінницьку області електроенергією і всю Молдову. І ще можна буде продавати на експорт. Багато проєктів. Треба пояснити і почати говорити з керівництвом Придністров'я. В мене таке відчуття, що вони вже не надіються на Росію,
– ділиться своїми думками Андрієвський.
Що відбувається в Молдові: коротко
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив керівництву Молдови, що Кремль готує переворот у Кишиневі. Цим мали займатися російські спецслужби.
- Зараз в Молдові тривають мітинги, які організувала проросійська партія "Шор". Як зазначив Андрієвський, Кремль вкидає шалені гроші на ці заходи.
- Також спецслужби Молдови викрили двох іноземних громадян, які пов'язані з диверсійними центрами за межами країни.