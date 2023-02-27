27 лютого 2023 року в рамках контрінформаційних заходів, спрямованих на виявлення загроз національній безпеці, у Молдові затримали двох іноземців, які мали на меті дестабілізувати ситуацію в країні.

Дивіться також Полковник ЗСУ оцінив загрозу від російського контингенту в Молдові

Що відомо про зловмисників

Служба безпеки Молдови затримала двох чоловіків. Вони збирали дані та інформацію для того, щоб реалізувати план дестабілізації внутрішньої ситуації в країні й насильницьку зміну конституційного ладу Республіки Молдова.

Чоловіки були "замасковані" під простих туристів й не працювали самостійно. Вони координувалися з групою осіб, пов'язаних із мережею змови закордонних експертів з політтехнологій та соціальної інженерії.

Під час перебування у Молдові іноземці ініціювали комплекс інформаційно-диверсійних дій. Зокрема вони обстежили різні місця поблизу державних установ та об'єктів критичної інфраструктури, а також моніторили та документували суспільно-політичні процеси у країні та акції протесту, організовані у столиці певними політичними силами. На жаль, Служби не уточнюють, громадянами якої країни були іноземні шпигуни.

Іноземців депортують

Відповідно до статті 55 абзацу 1 із Закону № 200/2010 про режим іноземців у Республіці Молдова, Служба розвідки та безпеки Генеральної інспекції з міграції оголосила двох зловмисників "небажаними особами" строком на 10 років. З країни їх депортують.

Що зараз відбувається у Молдові