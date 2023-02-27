Депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой заявив у інтерв'ю "Європейській правді", що Київ розглядає Придністров'я як другорядну, проте – реальну небезпеку. Ці обговорення активно почали після того, як Росія поширила фейк про те, що нібито ЗСУ планують влаштувати "збройну провокацію" в Придністров'ї, пише 24 канал.

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Що кажуть у партії Санду про Придністров'я та Україну

За словами Оазу Нантоя, війна – це справа кривава, жорстока і непередбачувана, тож зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров'я, тобто з території Молдови. Також Київ дратує те, що він вимушений тримати війська біля регіону.

І Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови,

– заявив політик.

Та він вважає, що Україна не піде на це, адже наразі є відвертий конструктивний діалог між Києвом і Кишиневом.

"І є офіційна позиція Молдови про те, що "придністровський конфлікт" – це не той конфлікт, який потрібно вирішувати військовими методами. Тут маса аргументів", – вважає депутат від партії Санду. За його словами:

Україна не буде починати військові операції в Придністров'ї. Адже є діалог на цю тему між Києвом і Кишиневом, та і ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна;

хоча загроза для України з боку Придністров'я зберігається, та на Лівобережжі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови.

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