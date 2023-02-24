Про це в ефірі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, Росія дуже добре вміє будувати інформаційне підґрунтя, аби потім виправдовувати свої дії.

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Може повторитися український сценарій

21 лютого 2022 року Росія імітувала диверсійну діяльність ЗСУ нібито з проривом її кордону біля населеного пункту Кузнеці за участю українських БМП-2 та БТР-70М. Кузнеці розташовані в 30 кілометрах від на той час лінії зіткнення в Донецькій області.

"Тобто 30 кілометрів окупованою територією так званої "ДНР" та ще й на БМП і БТР-70М, який на той час не стояв на озброєнні в ЗСУ. Але саме з цього усе починалося", – підкреслив факти військовий експерт.

Він продовжив, що таким чином Росія готувала інформаційне підґрунтя, аби потім пояснювати, чому розпочалася їхня так звана "СВО".

Те, що в Молдові може все розпочатися за таким сценарієм, я не маю сумнівів. Тому на сьогодні владі треба бути дуже обережною. Ось такі попередження, назвемо їх так, від МО Росії ніщо інше, ніж анонс своїх подальших дій,

– наголосив Коваленко.

Олександр Коваленко про ситуацію на кордоні з Україною: дивитись відео

Як Росія може готувати провокацію

Росія не омине участь України у цій провокації, аби знову виглядати "визволітєлем".

"Вони можуть розповісти: Україна зробила цю провокацію у Придністров’ї, намагається закидати ДРГ. А все тому, що нацистська влада в Кишиневі дозволяє їм це зробити. Нам (Росії – 24 Канал) треба денацифікувати Майю Санду і всю чинну владу в Кишиневі", – припустив військово-політичний оглядач.

Після такого сценарію може розпочатися нова гібридна "СВО".

Яка ймовірність реалізації такого сценарію

Олександр Коваленко резюмує, якщо росіяни підуть таким сценарієм, для них це буде "суїцидальна місія без будь-якого позитивного фіналу".

"Вони діють, як щури, яких загнали у глухий кут. Коли щура заганяєш у глухий кут, він що робить? Він атакує. І саме це може бути остання суїцидальна атака, конвульсія навіть", – резюмував Олександр Коваленко.

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