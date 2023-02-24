Так, 24 лютого 2023 року – через рік після початку великої війни – ворог може посилити напругу з іншого флангу. Так, за останні кілька днів неспокійною стала ситуація у Придністров'ї. І в Росії вже знайшли всьому "логічне пояснення".

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Київ готується напасти на Придністров'я

Так, саме такий меседж розганяє російське міноборони. У ньому повідомили, що "київський режим" буцімто активізував підготовку до провокації, пов'язаної зі вторгненням у Придністров'я. Мовляв, це має статися у відповідь на буцімто наступ Росії звідти.

Зауважимо, що ворог ніколи не робить подібні заяви просто так. Якщо трактувати відповідні закиди, то можна зрозуміти, що окупанти можуть здійснити "превентивний удар" на уявну атаку з боку ЗСУ по Придністров'ю.

Власне, для виправдань своїх дій росіяни вже вигадали низку байок. Зокрема про значне скупчення особового складу та військової техніки ЗСУ поблизу україно-придністровського кордону. Але і це ще не все, адже міноборони країни-агресорки вже встигло "зафіксувати" розгортання артилерії на вогневих позиціях. Ба більше, "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР".

Водночас міноборони Росії обіцяють "адекватно відреагувати на підготовку провокації". Себто, повторимося, варто очікувати на те, що ворог може сунути з території Придністров'я у рамках нового наступу.

У Придністров'ї паніка

Відразу ж обмовимося, що після півночі у місцевих телеграм-групах несеться з космічною швидкістю. У них активно спамлять, щоб неможливо було зрозуміти, яка ситуація насправді. Але все ж вдалося зробити кілька скриншотів з повідомленнями, які публікують місцеві. Вони бідкаються на те, що потрібно буде виїжджати з Придністров'я. Є й такі, які цілком серйозно вірять в те, що Україна нападе.

Мешканці Придністров'я панікують / Скриншоти з мережі

І вся ця паніка має свої плоди. У телеграм-каналах повідомляють, що на кордоні Придністров'я та Молдови фіксують величезні пробки.

До слова, неабияк додає хмизу у полум'я наявність електроенергії в Україні. Росіяни своїми немічними спробами не змогли занурити нашу державу у темряву. І тепер наявність світла, а точніше – потужних прожекторів – ще більше лякає мешканців Придністров'я. Адже вони бідкаються, що у районі Первомайська спостерігають рух військових зі сторони України. Ну і, власне, там аж надто яскраво світить прожектор.



Місцеві бояться потужного прожектора / Фото з місцевих пабліків

У Молдові кажуть про "психологічну операцію"

На цьому наголосив держсекретар Міноборони Молдови Валерій Міжа. Він спростував заяви Росії про буцімто плани Києва наступати на Придністров'я. За його словами, відповідні закиди – "елемент психологічної операції".

Також на відсутності воєнних інцидентів у зоні безпеки Придністров'я наголосив глава Об'єднаної контрольної комісії з керування миротворчою операцією Олександр Фленк'я.

Інциденти, які іноді реєструються в зоні безпеки, не мають військового характеру. Політичні представники Кишинева та Тирасполя з переговорів навіть в нинішній ситуації в Україні зустрічаються,

– наголосив він.

Зауважимо, що окупанти почали розганяти напругу навколо Придністров'я активніше після заяви Володимира Зеленського. Він зауважив, що українська розвідка попередила президентку Молдови Майю Санду про небезпеку для її країни. Також зауважив, що ЗСУ готові допомогти в разі потреби.

Вона (Санду – 24 Канал) дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти та свою армію в Придністров'ї,

– підкреслив Зеленський.

Зазначимо, що напередодні українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".