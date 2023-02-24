Так, 24 февраля 2023 года – через год после начала великой войны – враг может усилить напряжение с другого фланга. Так, за последние несколько дней неспокойной стала ситуация в Приднестровье. И в России уже нашли всему "логическое объяснение".

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Киев готовится напасть на Приднестровье

Да, именно такой месседж разгоняет российское минобороны. В нем сообщили, что "киевский режим" якобы активизировал подготовку к провокации, связанной с вторжением в Приднестровье. Мол, это должно произойти в ответ на наступление России оттуда.

Заметим, что враг никогда не делает подобные заявления просто так. Если трактовать соответствующее вбросы, можно понять, что оккупанты могут совершить "превентивный удар" на воображаемую атаку со стороны ВСУ по Приднестровью.

Собственно, для оправдания своих действий россияне уже придумали ряд басен. В частности, о значительном скоплении личного состава и военной техники ВСУ вблизи украино-приднестровской границы. Но и это еще не все, ведь минобороны страны-агрессора уже успели "зафиксировать" развертывание артиллерии на огневых позициях. Более того, "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР".

В то же время, минобороны России обещают "адекватно отреагировать на подготовку провокации". То есть, повторимся, стоит ожидать того, что враг может зайти с территории Приднестровья в рамках нового наступления.

В Приднестровье паника

Сразу оговоримся, что после полуночи в местных телеграм-группах несется с космической скоростью. В них активно спамят, чтобы невозможно было понять, какая ситуация на самом деле. Но все же удалось сделать несколько скриншотов с сообщениями, публикуемыми местными. Они жалуются на то, что нужно будет уезжать из Приднестровья. Есть и такие, которые вполне серьезно верят в то, что Украина нападет.

Жители Приднестровья паникуют / Скриншоты из сети

И вся эта паника имеет свои плоды. В телеграм-каналах сообщают, что на границе Приднестровья и Молдовы фиксируют огромные пробки.

Кстати, изрядно добавляет хвороста в пламя наличие электроэнергии в Украине. Россияне своими немощными попытками не смогли погрузить наше государство во тьму. И теперь наличие света, а точнее – мощных прожекторов – еще больше пугает жителей Приднестровья. Они жалуются, что в районе Первомайска наблюдают движение военных со стороны Украины. Ну и, собственно, там слишком ярко светит прожектор.



Местные боятся мощного прожектора / Фото из местных пабликов

В Молдове говорят о "психологической операции"

Об этом заявил госсекретарь Минобороны Молдовы Валерий Мижа. Он опроверг заявления России о планах Киева наступать на Приднестровье. По его словам, соответствующие упреки – "элемент психологической операции".

Также отсутствие военных инцидентов в зоне безопасности Приднестровья отметил глава Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Александр Фленкья.

Инциденты, иногда регистрируемые в зоне безопасности, не носят военного характера. Политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в нынешней ситуации в Украине встречаются,

– подчеркнул он.

Заметим, что оккупанты начали разгонять напряжение вокруг Приднестровья активнее после заявления Владимира Зеленского. Он заметил, что украинская разведка предупредила президента Молдовы Майю Санду об опасности ее страны. Также отметил, что ВСУ готовы помочь в случае необходимости.

Она (Санду – 24 Канал) благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и свою армию в Приднестровье.

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что накануне украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".