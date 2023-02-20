Прес-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что Молдова должна быть осторожна с заявлениями о Приднестровье.
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"Россия была и является очень ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и очень осторожными с подобным", – сказал Песков.
Что известно о заявлениях по Приднестровью
Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что Приднестровье нужно демилитаризовать. То есть, российские войска должны уйти с территории Молдовы. Речан сделал это заявление спустя 2 дня после своего назначения.
Очень важна экономическая и социальная интеграция наших находящихся там граждан, но на первом месте – демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено, – сказал Речан.
Песков заявил, что отношения России и Молдовы к смене правительства были напряженными. Он сказал, что Кишинев становится антироссийским.
"У нас и так отношения с Молдовой напряжены. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию… Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-то помочь самой Молдове и вредит двусторонним отношениям", – сказал спикер Путина.
Что происходит в Модове: последние новости
- НАТО предоставит Молдове пакет помощи для укрепления обороны. Он будет способствовать модернизации вооруженных сил, усилению киберзащиты, повышению квалификации государственных служащих в секторе национальной безопасности и обороны.
- Россия 16 февраля обстреливала Украину. Одна из ракет упала в Молдове. Специалисты 17 февраля обнаружили все ее обломки.
- Заместитель государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид считает, что Россия пыталась реализовать в Молдове такой сценарий, как и в Украине, Грузии и других странах.
- В Молдову могли въехать диверсанты, которые притворялись болельщиками из Сербии. Об этом сказал депутат от партии "Действие и солидарность" Андриан Кептонар. Ранее президент Майя Санду заявила, что Россия хочет с помощью оппозиции, военных, граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания Кишинева.