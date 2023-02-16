Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид. Она провела параллель с аналогичными действиями России в Украине, Грузии и других странах.
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США поддерживают Санду
"Я думаю, что мы – все мы – слишком хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать", – сказала Карен Донфрид.
По ее словам, США находятся "в очень тесном контакте с нашими молдавскими партнерами в это критическое время и мы решительно поддерживаем лидерство президентки Молдовы Маи Санду".
Донфрид отметила, что Молдова находится в уязвимом географическом положении, учитывая войну России в соседней Украине и ситуацию в сепаратистском регионе Приднестровья, где Россия держит войска.
Украина предупредила Молдову о планах Кремля
- Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. Глава государства сообщил, что украинская разведка перехватила план Кремля.
- Президент подчеркнул, что пока никто не знает, отдали ли в Москве приказ, действовать по этому плану
- Данные разведки Украины уже подтвердила Санду. По словам президентки Молдовы, это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников.
- МИД России назвал "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы.
- Заметим, что на прошлой неделе в отставку ушла премьер Молдовы Наталья Гаврилица и исполняющим обязанности премьера назначили Дорина Речана. Замена премьера произошла на следующий день после того, как Зеленский ознакомил Санду с российским планом дестабилизации ситуации в ее стране.