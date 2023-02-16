Про це заявила заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона провела паралель з аналогічними діями Росії в Україні, Грузії та інших країнах.
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США підтримують Санду
"Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати", – сказала Карен Донфрід.
За її словами, США перебувають "у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду".
Донфрід зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії в сусідній Україні і ситуацію в сепаратистському регіоні Придністров'ї, де Росія тримає війська.
Україна попередила Молдову про плани Кремля
- Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Глава держави повідомив, що українська розвідка перехопила план Кремля.
- Президент наголосив, що наразі ніхто не знає, чи у Москві вже віддали наказ, діяти за цим планом
- Дані розвідки України вже підтвердила Санду. За словами президентки Молдови, це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників.
- МЗС Росії назвало "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови.
- Зауважимо, що минулого тижня у відставку пішла прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця й виконувачем обов'язків прем'єра призначили Доріна Речана. Заміна прем'єра відбулася наступного дня після того, як Зеленський ознайомив Санду з російським планом щодо дестабілізації ситуації в її країні.