Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Как оказалось, оккупанты готовили силовые действия с привлечением диверсантов.
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Что известно о плане России по поводу Молдовы
По словам президента Молдовы, это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников.
Материалы, собранные Украиной, имеют детальную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.
План предусматривает использование людей за пределами страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории,
– отметила Санду.
Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе.
Правоохранители Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.
Угроза для Молдовы со стороны России: последние новости
- 10 февраля 2 российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой. В минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты.
- В результате этого министр иностранных дел Николае Попеску срочно вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".