Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Данилов отметил, что некоторые из оккупантов, которые 24 февраля 2022 года были в составе так называемой чеченской группировки на территории Украины, по состоянию на сегодняшний день находятся в совсем другой точке мира.

Они сегодня работают "спасателями" в Турции. Я хочу сказать, что очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы эти "спасатели" не оказались в Кишиневе,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина знает данные этих "спасателей", ведь их в свое время очень тщательно отслеживали.

Обратите внимание! В команду россиян, которых отправили в Турцию, вошел кадыровский спецназовец Даниил Мартынов. Он в начале полномасштабного вторжения России в Украину курировал деятельность чеченских группировок в Киевской области. По данным источников 24 Канала в разведке, настоящей задачей Мартынова может быть убийство кого-то из чеченских лидеров, получивших убежище в Турции, или охота за местными чиновниками, влияющими на поддержку нашего государства.

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