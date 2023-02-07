Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, по состоянию на 7 февраля уже известно о гибели 3 549 человек.

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В Турции ввели чрезвычайное положение

Эрдоган заявил, что в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение.

В настоящее время 53 317 спасателей работают в зоне завалов, и их количество увеличивается с каждым часом благодаря дополнительным командам, прибывающим из-за границы.

Также в Турции принимаются меры, чтобы удовлетворить все потребности пострадавших от землетрясения. Жителям страны уже отправили 54 тысяч палаток, 102 тысячи коек и прочее.

Землетрясение повлияло на 13,5 миллионов жителей Турции

Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Мурат Курум заявил, что землетрясение повлияло на 16% населения Турции.

Это напрямую повлияло на наши 10 провинций в регионе. Провинции находятся близко друг от друга, пробки на дорогах и, например, нельзя получить помощь от соседней провинции. Процесс, в котором мы живем, является величайшей катастрофой, которую мы пережили за последний век,

– рассказал министр.

По его словам, если взглянуть на количество населения, то это землетрясение оказало непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. А здания, которые были немного повреждены первым землетрясением, после второго землетрясения, к сожалению, оказались в состоянии сноса.

Обратите внимание! В настоящее время в Турции проживает около 85 миллионов человек.

От землетрясения могут пострадать до 23 миллионов человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что почти 23 миллиона человек могут пострадать от мощного землетрясения, произошедшего на юге Турции.

"Обзорные карты показывают, что потенциально 23 миллиона человек подвержены влиянию, в том числе около 5 миллионов уязвимых групп населения, включая более 350 000 пожилых людей, 1,4 миллиона детей", – подчеркнул старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Адельхайд Маршанг.

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