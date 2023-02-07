Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, станом на 7 лютого вже відомо про загибель 3 549 осіб.

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У Туреччині ввели надзвичайний стан

Ердоган заявив, що у 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.

Наразі 53 317 рятувальників працюють у зоні завалів, і їхня кількість збільшується з кожною годиною завдяки додатковим командам, які прибувають з-за кордону.

Також у Туреччині впроваджують заходи, щоб задовольнити всі потреби постраждалих від землетрусу. Мешканцям країни вже відправили 54 тисяч наметів, 102 тисячі ліжок та інше.

Землетрус вплинув на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини

Міністр довкілля, урбанізації та кліматичних змін Мурат Курум заявив, що землетрус вплинув на 16% населення Туреччини.

Це безпосередньо вплинуло на наші 10 провінцій в регіоні. Провінції знаходяться близько одна від одної, затори на дорогах і, наприклад, не можна отримати допомогу від сусідньої провінції. Процес, в якому ми живемо, є найбільшою катастрофою, яку ми пережили за останнє століття,

– розповів міністр.

За його словами, якщо поглянути на кількість населення, то цей землетрус безпосередньо вплинув на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини. А ті будівлі, які були трохи пошкоджені першим землетрусом, після другого землетрусу, на жаль, опинилися в стані знесення.

Зверніть увагу! Нині у Туреччині проживає близько 85 мільйонів осіб.

Від землетрусу можуть постраждати до 23 мільйонів осіб

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що майже 23 мільйони людей можуть постраждати від потужного землетрусу, який стався на півдні Туреччини.

"Оглядові карти показують, що потенційно 23 мільйони осіб піддаються впливу, зокрема близько 5 мільйонів уразливих груп населення, включаючи понад 350 000 осіб похилого віку, 1,4 мільйона дітей", – наголосив старший спеціаліст ВООЗ з надзвичайних ситуацій Адельхайд Маршанг.

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