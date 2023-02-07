За даними Геологічної служби США, афтершоки трапились після землетрусу магнітудою 7,8. Хоч після того в Туреччині пролунала ще серія землетрусів, один з яких мав магнітуду 7,7.
Важливо Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 5 000
Що відомо про афтершоки в Туреччині
У міру того, як час від початкового землетрусу збільшується, частота та сила афтершок мають тенденцію до зниження. Однак, афтершоки магнітудою від 5,0 до 6,0 все ще ймовірні та несуть ризик додаткового руйнування споруд, пошкоджених внаслідок попереднього землетрусу,
– мовиться в повідомленні.
За даними фахівців Геологічної служби США, це створює постійну загрозу для рятувальних груп та тих, хто вижив.
Відомо, що афтершоки тягнуться на понад 300 кілометрів вздовж зони розлому на півдні Туреччини, орієнтовно з південного заходу на північний схід, що тягнеться від кордону із Сирією вгору через провінцію Малатья.
Варто зауважити, що перед цим 6 лютого видання, посилаючись на дані Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій (AFAD) писало, що на Півдні країни вже трапилось не менше 120 афтершоків.
Варто зауважити, що станом на 6 лютого Геологічна служба США писала про 43 афтершоки магнітудою 4,3 або вище. З них – тільки три були магнітудою 6,0 або більше. Це включно з сильним землетрусом магнітудою 7,5, який стався за 95 кілометрів на Північ від епіцентру ранкового основного землетрусу.
Землетруси в Туреччині та Сирії
- Землетрус магнітудою 7,8 в Туреччині та Сирії трапився орієнтовно о 4:17 за місцевим часом в ніч проти 6 лютого. Люди мирно спали вдома. Згодом нові поштовхи були протягом дня, вночі та вдень 7 лютого.
- За попередніми даними, поштовхи зачепили щонайменше 10 турецьких міст. Загалом в Туреччині та Сирії зруйновано щонайменше 6 200 будинків.
- Попередньо, понад 5 000 людей загинули. Понад 20 000 поранених тільки в Туреччині. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що кількість жертв може зрости у 8 разів. Станом на 7 лютого триває розбір завалів.
- Українське МЗС повідомило, що понад 20 українців перестали виходити на зв'язок. Вже 7 лютого посольство знайшло 9 людей, з якими не було контакту. Вони в задовільному стані. Детальніше про те, що відбувається в Туреччині та Сирії – читайте за посиланням.