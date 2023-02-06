Перед цим в країні в ніч проти 6 лютого вже пролунали потужні землетруси, які забрали життя сотень людей.

Важливо Нищівний землетрус у Туреччині: яка ситуація у містах, що найбільше постраждали

Що відомо про новий землетрус в Туреччині

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, у Туреччині зафіксували ще два потужних землетруси – магнітудою 7,7 та 6,0. Попередньо відомо, що цього разу поштовхи чули в центральній частині країни. Окрім того, були землетруси з магнітудою 4,2, 3,7.



Землетруси в Туреччині / Скриншот з сайту EMSC



Землетруси в Туреччині 6 лютого / Скриншот з сайту EMSC

Окрім Туреччини різного ступеня поштовхи відчували сусідні країни: Іран, Ірак, Вірменія, Греція, Грузія та Ліван.