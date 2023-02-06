Унаслідок потужного землетрусу загинула 641 людина. Очікується, що ця кількість зросте. Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами, оскільки рятувальники й досі продовжують свою місію.

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Яка ситуація у містах, які зазнали найбільших руйнувань

Аеропорти Газіантеп, Хатай і Шанлиурфа були закриті для польотів через землетрус, який стався в південно-східних районах Туреччини. Про це повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай під час пресконференції в оперативному штабі в Анкарі.

Він також зазначив, що в результаті інциденту на газопроводі Кахраманмарас-Газіантеп було припинено постачання природного газу в регіон.

Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

Землетрус зруйнував фортецю Газіантепа, побудовану у II столітті римлянами. Об'єкт було включено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також постраждала Цитадель Алеппо у Сиріїї, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ООН.

Частина стін історичної споруди обвалилася. Наскільки серйозні руйнування, на разі не відомо.

Деталі моторошного землетрусу