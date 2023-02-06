Унаслідок потужного землетрусу загинула 641 людина. Очікується, що ця кількість зросте. Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами, оскільки рятувальники й досі продовжують свою місію.
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Яка ситуація у містах, які зазнали найбільших руйнувань
Аеропорти Газіантеп, Хатай і Шанлиурфа були закриті для польотів через землетрус, який стався в південно-східних районах Туреччини. Про це повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай під час пресконференції в оперативному штабі в Анкарі.
Він також зазначив, що в результаті інциденту на газопроводі Кахраманмарас-Газіантеп було припинено постачання природного газу в регіон.
Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.
Землетрус зруйнував фортецю Газіантепа, побудовану у II столітті римлянами. Об'єкт було включено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також постраждала Цитадель Алеппо у Сиріїї, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ООН.
Частина стін історичної споруди обвалилася. Наскільки серйозні руйнування, на разі не відомо.
Деталі моторошного землетрусу
- Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17.
- У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.
- На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана та запропонував йому допомогу.
- Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.