Є припущення, що кількість жертв стрімко зросте в найближчі години, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали. Геологічна служба повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом на глибині 17,9 кілометра поблизу міста Газіантеп, про це пише 24 Канал.
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Як виглядає місто після моторошного землетрусу
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.
Землетрус зруйнував фортецю Газіантепа, побудовану у II столітті римлянами. Об'єкт було включено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також постраждала Цитадель Алеппо у Сиріїї, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ООН.
Як виглядає фортеця зараз: дивіться відео
Частина стін історичної споруди обвалилася. Наскільки серйозні руйнування, на разі не відомо.
Стародавня фортеця знаходиться на південному березі річки Аллебен на пагорбі заввишки близько 25-30 метрів. Спочатку вона використовувалася як дозорна вежа, але згодом була розширена.
Наслідки землетрусу: дивіться відео
У Газіантепі декілька будинків завалилося, під завалами шукають тих, що вижили.
Десятки руїн: дивіться відео з місця подій
Як виглядає місто після землетрусі: дивіться фото
Моторошний ранок в Туреччині
- Турецькі сейсмологи оцінили магнітуду землетрусу на 7,4. За їхніми словами, за кілька хвилин у регіоні стався другий поштовх.
- Глава Турецького Червоного Хреста Керем Кінік заявив, що організація мобілізує ресурси для допомоги постраждалому регіону, оскільки є серйозні пошкодження та зруйновані будівлі, і сказав, що Туреччина готова прийняти міжнародну допомогу.
- У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.
- На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана та запропонував йому допомогу.