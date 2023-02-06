24 Канал звернувся за коментарем до речника МЗС України Олега Ніколенка, аби дізнатися чи є серед жертв та постраждалих українці. Він запевнив, що наразі інформація перевіряється, незабаром про це мають повідомити.

До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Що відомо про потужний землетрус в Туреччині

Зазначимо, що за останніми даними, загинуло 237 осіб. Понад 400 людей отримали поранення. Ймовірно, що кількість жертв та постраждалих може збільшитися.

Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17.

Землетрус інтенсивно відчувався також у провінціях:

Кахраманмараш,

Хатай,

Османіє,

Адіяман,

Ґазіантеп,

Шанлиурфа,

Діярбакир,

Малатья,

Адана.

Підземні поштовхи відчули у сусідній Сирії та навіть столиці Єгипту Каїрі.

Через потужні підземні поштовхи частина будинків завалилися. У цей момент люди спали у своїх ліжках, тож врятуватися вдалося далеко не всім.

Важливо! У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.

Відбулося близько 20 поштовхів

За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що "пошуково-рятувальні групи були негайно направлені" в райони, які постраждали від землетрусу.

У Туреччині люди, які намагалися покинути міста через землетрус, спричинили затори. Це заважає командам швидкої допомоги дістатися до постраждалих районів. Влада закликала жителів не виходити на дороги. Мечеті по всьому регіону відкривалися як притулок для людей, які не могли повернутися до пошкоджених будинків.