Адже рятувальники та місцеві мешканці продовжують розбирати завали. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв внаслідок лиха може зрости у декілька разів.

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Що відомо про кількість жертв внаслідок землетрусів

ВООЗ попередила, що ці цифри (загиблих – 24 Канал), ймовірно, зростуть у вісім разів, оскільки рятувальники знайдуть більше жертв під завалами,

– мовиться в повідомленні.

Старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд заявила, що вони завжди спостерігають одне й те саме із землетрусами: "А саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих або поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня".

Ба більше, Кетрін Смоллвуд пояснила, що багато людей залишаться без даху над головою в холодних умовах. Це, за її словами, збільшить небезпеку.

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