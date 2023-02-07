Так, Туреччина ще оговтується від попереднього лиха. Новий землетрус зафіксували в провінції Кахраманмараші, у місті Гексуні.

До речі У Туреччині та Сирії смертоносні землетруси, також "потрусило" Нью-Йорк і Казахстан: хронологія

Землетрус у Тайвані

Також європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомляє про землетрус в Тайвані. Магнітуда – 5,1.

Наразі немає інформації про руйнування чи постраждалих.

Землетруси в Туреччині