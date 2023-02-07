Так, Туреччина ще оговтується від попереднього лиха. Новий землетрус зафіксували в провінції Кахраманмараші, у місті Гексуні.
До речі У Туреччині та Сирії смертоносні землетруси, також "потрусило" Нью-Йорк і Казахстан: хронологія
Землетрус у Тайвані
Також європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомляє про землетрус в Тайвані. Магнітуда – 5,1.
Наразі немає інформації про руйнування чи постраждалих.
Землетруси в Туреччині
- Вночі 6 лютого в Туреччині та Сирії стались землетруси магнітудою до 7. Поблизу Кахраманмараша магнітуда землетрусу сягнула 7,4. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган констатував, що землетрус став найбільшим лихом в країні від 1939 року. Глава держави оголосив національний 7-денний траур.
- Станом на 21:30 загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 3600 осіб. ЗМІ писали, що понад 8 000 осіб зазнали поранення. На жаль, ця статистика лише зростає.
- На півночі Сирії зруйновані десятки будівель. Уряд та рятувальні групи Сирії повідомили, що кількість загиблих збільшилася до 968 осіб.
- Однією з жертв стала сестра прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.