Ними за кілька днів до землетрусів поділився незалежний дослідник з Нідерландів Франк Хугербітс. Він зазначив, що у цьому регіоні Туреччини невдовзі мають статися потужні підземні поштовхи.
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Попередив про землетруси раніше
Рано чи пізно у цьому регіоні (Південно-Центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван – 24 Канал) станеться землетрус магнітудою 7,5,
– написав Хугербіт 3 лютого.
А 5 лютого він зробив ретвіт публікації Науково-дослідного інституту моніторингу сейсмічної активності. Допис розповідав про те, що "серйозна сейсмічна активність може проявитися з 4 по 6 лютого".
На жаль, прогнози справдилися. 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,8 та 7,7.
Моє серце співчуває всім, хто постраждав від великого землетрусу у Центральній Туреччині. Як я вже казав раніше, рано чи пізно це мало статися у цьому регіоні, подібно до 115 і 526 років,
– зазначив він.
За словами експерта, перед землетрусами спостерігається критична планетарна геометрія. Її спостерігали 4 – 5 лютого. Він порівняв дані "планетарної геометрії" за останні кілька днів з показниками майже сторічної давності. Їх спостерігали у Каліфорнії. Тоді там стався потужний землетрус.
Чому його проігнорували
Зауважимо, що Хугербітс вважає себе "дослідником Геометричного огляду Сонячної системи". З його слів, науковець займається "моніторингом геометрії між небесними тілами, пов'язаної з сейсмічною активністю".
Слід також зауважити, що в Хугербітса відсутній науковий ступінь. Себе він вважає ентузіастом, а також незалежним ученим. Прогнози щодо землетрусів у різних регіонах він робить не вперше. Правда, далеко не всі втілювалися у життя.
Коротко про землетруси у Туреччині та Сирії
- Зауважимо, що перший потужний землетрус стався у ніч проти 6 лютого о 04:17 за місцевим часом. Сейсмологи його зафіксували у провінції Кахраманмараш на глибині 7 кілометрів. Після цього зафіксували 42 афтершоки. Невдовзі країну сколихнув ще один землетрус.
- За наявними даними, кількість жертв і постраждалих продовжує рости. Наразі відомо про те, що у Туреччині загинула 1 651 людина, а ще 11 119 зазнали поранень. У Сирії загальна кількість загиблих налічує щонайменше 1 050 людей.
- Зауважимо, що в МЗС України заявили про 24 звернення про відсутність зв'язку з українцями. Відомо, що вони мешкали у районі, який сколихнув землетрус, розповів речник відомства Олег Ніколенко.
- У нашому матеріалі ви можете дізнатися все, що відомо про землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію.