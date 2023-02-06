Ими за несколько дней до землетрясений поделился независимый исследователь из Нидерландов Франк Хугербитс. Он отметил, что в этом регионе Турции скоро должны произойти мощные подземные толчки.

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Предупредил о землетрясениях раньше

Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан – 24 Канал) произойдет землетрясение магнитудой 7,5,

– написал Хугербит 3 февраля.

А 5 февраля он сделал ретвит публикации Научно-исследовательского института мониторинга сейсмической активности. Публикация рассказывала о том, что "серьезная сейсмическая активность может проявиться с 4 по 6 февраля".

К сожалению, прогнозы оправдались. 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7.

Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это должно было произойти в этом регионе, подобно 115 и 526 годам,

– отметил он.

По словам эксперта, перед землетрясениями наблюдается критическая планетарная геометрия. Ее наблюдали 4 – 5 февраля. Он сравнил данные "планетарной геометрии" за последние несколько дней с показателями почти столетней давности. Их наблюдали в Калифорнии. Тогда там произошло мощное землетрясение.

Почему его проигнорировали

Заметим, что Хугербитс считает себя "исследователем Геометрического обзора Солнечной системы". По его словам, ученый занимается "мониторингом геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью".

Следует также заметить, что у Хугербитса отсутствует научная степень. Себя он считает энтузиастом, а также независимым ученым. Прогнозы по землетрясениям в разных регионах он делает не впервые. Правда, далеко не все воплощались в жизнь.

Кратко о землетрясениях в Турции и Сирии