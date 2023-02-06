Ими за несколько дней до землетрясений поделился независимый исследователь из Нидерландов Франк Хугербитс. Он отметил, что в этом регионе Турции скоро должны произойти мощные подземные толчки.
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Предупредил о землетрясениях раньше
Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан – 24 Канал) произойдет землетрясение магнитудой 7,5,
– написал Хугербит 3 февраля.
А 5 февраля он сделал ретвит публикации Научно-исследовательского института мониторинга сейсмической активности. Публикация рассказывала о том, что "серьезная сейсмическая активность может проявиться с 4 по 6 февраля".
К сожалению, прогнозы оправдались. 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7.
Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это должно было произойти в этом регионе, подобно 115 и 526 годам,
– отметил он.
По словам эксперта, перед землетрясениями наблюдается критическая планетарная геометрия. Ее наблюдали 4 – 5 февраля. Он сравнил данные "планетарной геометрии" за последние несколько дней с показателями почти столетней давности. Их наблюдали в Калифорнии. Тогда там произошло мощное землетрясение.
Почему его проигнорировали
Заметим, что Хугербитс считает себя "исследователем Геометрического обзора Солнечной системы". По его словам, ученый занимается "мониторингом геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью".
Следует также заметить, что у Хугербитса отсутствует научная степень. Себя он считает энтузиастом, а также независимым ученым. Прогнозы по землетрясениям в разных регионах он делает не впервые. Правда, далеко не все воплощались в жизнь.
Кратко о землетрясениях в Турции и Сирии
- Заметим, что первое мощное землетрясение произошло в ночь на 6 февраля в 04:17 по местному времени. Сейсмологи его зафиксировали в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров. После этого зафиксировали 42 афтершока. Вскоре страну всколыхнуло еще одно землетрясение.
- По имеющимся данным, количество жертв и пострадавших продолжает расти. Теперь известно о том, что в Турции погиб 1 651 человек, а еще 11 119 получили ранения. В Сирии общее число погибших насчитывает не менее 1 050 человек.
- Заметим, что в МИД Украины заявили о 24 обращениях об отсутствии связи с украинцами. Известно, что они жили в районе, который всколыхнуло землетрясение, рассказал спикер ведомства Олег Николенко.
- В нашем материале вы можете узнать все, что известно о землетрясениях, всколыхнувших Турцию и Сирию.