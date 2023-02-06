МИД получил более 20 обращений с просьбой помочь разыскать своих родственников в Турции. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.

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Украина разыскивает украинцев, которые не выходят на связь

Министр рассказал, что МИД по своим каналам ищет выходы на украинцев в Турции, которые не выходят на связь.

МИД получил чуть больше 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками или близкими в Турции. Они попросили нас помочь с ними связаться. Мы сейчас ищем выходы на этих людей по своим каналам,

– сообщил Кулеба.

Он уточнил, что на данный момент нет информации о том, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения. Однако спасатели еще продолжают разбирать завалы, так что количество жертв, к сожалению, будет обновляться.

Безусловно, событие очень трагичное, разбираются завалы. Поэтому количество жертв будет обновляться,

– добавил он.

Украинские спасатели могут помочь Турции

Ранее Министр иностранных дел сообщил, что Украина готова отправить своих спасателей в Турцию для помощи пострадавшим после сильного землетрясения.

В эфире телемарафона он уточнил, что провел консультации с МВД и несколько десятков украинских спасателей смогут помочь нашим друзьям и это не отразится на работе служб спасения, которые необходимы в Украине.

Справка. По состоянию на 20:31 количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 1 651. Ранения получили 11 119 человек. Однако количество погибших и пострадавших растет с каждой минутой, ведь разрушений очень много – в 10 провинциях разрушены целые кварталы. Спасательно-розыскные работы продолжаются.