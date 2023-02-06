МЗС отримало понад 20 звернень з проханням допомогти розшукати своїх родичів у Туреччині. Про це в ефірі новинного телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.

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Україна розшукує українців, які не виходять на зв'язок

Міністр розповів, що наразі МЗС по своїх каналах шукає виходи на українців у Туреччині, які не виходять на зв'язок.

МЗС отримало трохи більше ніж 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на зв'язок зі своїми родичами або близькими в Туреччині. Вони попросили нас допомогти з ними зв'язатися. Ми зараз шукаємо виходи на цих людей по своїх каналах,

– повідомив Кулеба.

Він уточнив, що станом на зараз немає інформації про те, що хтось з українських громадян постраждав в результаті землетрусу. Проте рятувальники ще продовжують розбирати завали, тож кількість жертв, на жаль, буде оновлюватися.

Безумовно, подія дуже трагічна, розбираються завали. Тому кількість жертв буде оновлюватися,

– додав він.

Українські рятувальники можуть допомогти Туреччині

Раніше міністр закордонних справ повідомив, що Україна готова відправити своїх рятувальників до Туреччини для допомоги потерпілим після сильного землетрусу.

В ефірі телемарафону він уточнив, що провів консультації з МВС та кілька десятків українських рятувальників зможуть допомогти нашим друзям, й це не позначиться на роботі служб порятунку, які необхідні в Україні.

Довідка. Станом на 20:31 кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 1 651. Поранень зазнали 11 119 людей. Проте кількість загиблих та постраждалих зростає з кожною хвилиною, адже руйнувань надзвичайно багато – у 10 провінціях зруйновані цілі квартали. Рятувально-пошукові роботи продовжуються.