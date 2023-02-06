Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає 24 Канал.

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Чи є серед жертв українці

За словами Ніколенка, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

Крім того, в посольстві України створили оперативний штаб, до якого залучили також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії. Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв'язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з'ясовуються,

– повідомив речник.

Він також запевнив, що після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

В МЗС нагадують, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. "Гаряча лінія" МЗС України: +380 44 238 15 88.