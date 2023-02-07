Да, Турция еще приходит в себя от предыдущего бедствия. Новое землетрясение было зафиксировано в провинции Кахраманмараши, в городе Гексуни.

Кстати говоря В Турции и Сирии смертоносные землетрясения, также "потрясло" Нью-Йорк и Казахстан: хронология

Землетрясение в Тайване

Также европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении в Тайване. Магнитуда – 5,1. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших.

Заметим, что о жутких землетрясениях в Турции и Сирии 6 февраля предупреждали. Соответствующий прогноз сделал независимый эксперт, но его мнение не учли.

Предупреждал о землетрясении за несколько дней

Соответствующий прогноз сделал независимый исследователь из Нидерландов Франк Хугербитс. Он в недавнем своем сообщении отметил, что в регионе Турции должны произойти мощные подземные толчки.

Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан – 24 Канал) произойдет землетрясение магнитудой 7,5,

– написал Хугербитс 3 февраля.

5 февраля он совершил репост публикации Научно-исследовательского института мониторинга сейсмической активности. Публикация рассказывала, что с 4 по 6 февраля может проявиться "серьезная сейсмическая активность". К сожалению, эти прогнозы оправдались 6 февраля. В результате погибли тысячи людей как в Турции, так и в Сирии.

Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил ранее, рано или поздно это должно было произойти в этом регионе, подобно 115 и 526 годам,

– отметил он.

Землетрясения в Турции