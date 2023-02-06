Внаслідок нічного землетрусу у Туреччині 6 лютого загинули щонайменше 1 014 людей, понад 5 000 зазнали поранень. І країну продовжує "трусити".

До теми У Туреччині триває смертоносний землетрус, поштовхи відчули вже у Грузії та Ізраїлі: хронологія

Це найбільше лихо в історії країни з 1939 року

Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що землетрус 6 лютого став найбільшим лихом в країні від 1939 року. Понад 1 000 людей загинули, зруйновано близько 2 818 будівель. Кількість встановлених жертв, скоріше за все, значно зросте, оскільки завалів надзвичайно багато й наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Тим часом в країні продовжуються землетруси.

Довідка. Землетрус в Ерзінджані 1939 року, про який згадує Ердоган, забрав життя 33 000 людей. Після цього у 1999 році був ще один сильний землетрус, в Ізміті. Тоді загинуло понад 17 000 людей.

Нинішні землетруси забрали понад 1 500 життів у Туреччині та Сирії

Вночі 6 лютого впродовж 12 годин у південній частині Туреччини та на півночі Сирії сталися 2 надзвичайно потужні землетруси. Після цього продовжують тривати дещо менші, проте все одно потужні поштовхи.

Офіційні дані з Туреччини свідчать, що загинуло 1 014 людей, 5 383 зазнали поранень, 2 818 будівель зруйновано.

Натомість у Сирії, за даними Міністерства охорони здоров'я, загинули 326 людей й 1 042 зазнали поранень. На додачу до цих даних рятувальна служба "Білих касок" на північному заході Сирії у непідконтрольних уряду районах повідомила про 221 загиблого.

Внаслідок цього загальна кількість підтверджених загиблих в обох країнах станом на 15:30 становить 1 561.