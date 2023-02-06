Зокрема, його сестра Нессум Арнус разом із кількома своїми дітьми та онуками. Про це інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Рідні прем'єр-міністра Сирії загинули під уламками обваленої будівлі. Вони жили у центральній Сирії в місті Хама.
У Snack Syrian уточнили, що разом з Нессум Арнус жертвами землетрусу стали 11 дітей та онуків.
Коротко про наслідки землетрусів у Туреччині та Сирії
- У понеділок, 6 лютого, Туреччину сколихнув потужний землетрус. Згодом стався ще один. Станом на 13:00 за турецьким часом, внаслідок землетрусу загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення. Епіцентр землетрусу був поблизу турецького міста Газіантеп.
- Кількість будинків, які обвалилися, рахують десятками. Люди буквально змушені втікати від будівель, що падають. Моторошні кадри показали у ЗМІ.
- За попередніми даними, у Сирії загинули 427 осіб. Зокрема, 190 жертв – у районах, які контролює опозиція та ще 237 – у районах, підконтрольних уряду.
- Наразі МЗС України з'ясовує, чи є серед постраждалих українці. Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова надати необхідну допомогу Туреччині. Всього допомогти готові понад 40 країн.