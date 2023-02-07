По данным Геологической службы США, афтершоки произошли после землетрясения магнитудой 7,8. Хотя после этого в Турции прозвучала еще серия землетрясений, один из которых имел магнитуду 7,7.

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Что известно об афтершоках в Турции

По мере того как время от исходного землетрясения увеличивается, частота и сила афтершок имеют тенденцию к снижению. Однако афтершоки магнитудой от 5,0 до 6,0 все еще вероятны и несут риск дополнительного разрушение сооружений, поврежденных в результате предыдущего землетрясения,

– говорится в сообщении.

По данным специалистов Геологической службы США, это создает постоянную угрозу для спасательных групп и выживших.

Обратите внимание! Афтершоки – отдельные землетрясения, следующие за первым мощным землетрясением и генетически с ним связанные. Однако, пока они не сильнее первоначального основного землетрясения, до тех пор считаются афтершоками.

Известно, что афтершоки тянутся более чем на 300 километров вдоль зоны разлома на юге Турции, ориентировочно с юго-запада на северо-восток, простирающийся от границы с Сирией вверх через провинцию Малатья.

Следует отметить, что перед этим 6 февраля издание, ссылаясь на данные Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций (AFAD), писало, что на Юге страны уже произошло не менее 120 афтершоков.

Следует заметить, что по состоянию на 6 февраля Геологическая служба США писала о 43 афтершоках магнитудой 4,3 или выше. Из них – только три были магнитудой 6,0 или больше. Это включая сильное землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло в 95 километрах к Северу от эпицентра утреннего основного землетрясения.

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