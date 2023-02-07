Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар порадив на брифінгу в Media Center Ukraine – Ukrinform, що робити українцям, які планували поїздку в країну. Окрім того, відомо, чи поїдуть на допомогу наші рятувальники.

До теми Що робити при землетрусі: термінові поради для українців

Що робити українцям, які планували їхати в Туреччину

Насправді відвідування Туреччини – це не означає поїздку в ті регіони, які постраждали від землетрусу. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі та ключових містах Центральної та Західної Туреччини працюють у звичному режимі,

– заявив Василь Боднар.

За його словами, ніяких загроз чи побоювань для українців там немає. Натомість більшість територій, які уражені, – від Газіантепу, Адани, Мерсіна – в основному Південь та Південний Схід Туреччини мають:

пошкоджені комунікації;

значну кількість аеропортів, виведених з ладу або закритих для пасажирів.

"Тому основна рекомендація – в ці регіони їхати не треба. Там мають працювати рятувальники та інші спеціалісти, які допомагатимуть людям", – заявив посол.

Чи поїдуть українські рятувальники в Туреччину

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині пояснив, що українські рятувальники мають прибути, за оптимістичним сценарієм, навіть 7 лютого. Проте посол не розповів деталі, поки ці групи не покинули територію України.

Це належить до компетенції іншого органу. При всій повазі та бажанні, думаю, що ми в найближчі години отримаємо повну картину,

– розповів Василь Боднар.

Він також зауважив, що вийшов указ президента України про надання допомоги Туреччині. На його виконання ДСНС направляє 100 рятувальників. За даними посла:

понад 50 країн вже оголосили про надання допомоги Туреччині;

держави направляють рятувальників, необхідну техніку, літаки;

для пошукових робіт у регіон направили місцевих й міжнародних рятувальників, турецьких військових, працівників жандармерії, поліції та Червоного Півмісяця;

допомагають багато добровольців.

Що відомо про допомогу Туреччині від України