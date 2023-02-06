На жаль, внаслідок трагедії вже загинули понад 1 300 осіб. Також є багато постраждалих, які зараз перебувають у лікарнях.

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Україна готова допомогти Туреччині

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу.

Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання,

– зазначив він.

Також надання допомоги підтвердив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Співчуваємо, страшна трагедія внаслідок землетрусу. Україна готова допомогти з подоланням наслідків", – написав він.

Все, що відомо про трагедію у Туреччині та Сирії